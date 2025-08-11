¿Cuántos minutos se dieron a los jugadores del Manchester United en el presidente 2025?


Man UTD ha completado su calendario de pretemporada y comenzará el domingo en la temporada de la Premier League contra el Arsenal.

Steven es escritor senior y trata al Manchester United para Manchester Evening News. Puedes seguir a Steven en Twitter en @stevenrailston.

United comienza la temporada contra el Arsenal el domingo.(Imagen: 2025 Todd Kirkland – Premier League)

Manchester United cerró su horario de pretemporada con un empate 1-1 contra Fiorentina.

Los italianos tomaron la primera sangre en el minuto octavo, pero el gol de Robin Gosens trajo el nivel de United.

Con el juego en 1-1 en 1-1 después de 90 minutos, United ganó un tiroteo penal para ganar la Copa Snapdragon. Al final de la semana comienzan su campaña de la Premier League contra el Arsenal.

Ruben Amorim ha supervisado cinco partidos amistosos para la temporada este verano y los jugadores han tenido la oportunidad de impresionar la nueva campaña, así que aquí hay un vistazo a cuántos minutos ha grabado cada jugador.

Andre Onan

Juegos Jugados: Zero

Inicio: cero

Tiempo de juego general: NVT

Altay Bayindir

Jugar jugando: cuatro

Comienza: cuatro

Tiempo de juego general: 315 minutos

Tom Heaton

Play Jugado: Two

Comienza: uno

Tiempo de juego general: 135 minutos

Diogo dalot

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 256 minutos

United se muestra en los Estados Unidos.

Noussair mazraoui

Juegos jugados: uno

Comienza: uno

Tiempo de juego general: 45 minutos

Matthijs de ligt

Play Playe: Five

Comienza: tres

Tiempo de juego general: 261 minutos

Harry Maguire

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 234 minutos

Lisandro Martínez

Juegos Jugados: Zero

Inicio: cero

Tiempo de juego general: NVT

Patrick Dorga

Juegos jugados:

Comienza: tres

Tiempo de juego general: 317 minutos

Dorgu ha mirado bruscamente en la pretemporada.(Imagen: Rich Graessle/Icon Sportswire a través de Getty Images).

Leny Yoro

Play Playe: Five

Comienza: cuatro

Tiempo de juego general: 329 minutos

Luke Shaw

Play Playe: Five

Comienza: tres

Tiempo de juego general: 224 minutos

Ayden Heaven

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 236 minutos

Tyler Fredricson

Jugar jugando: cuatro

Inicio: cero

Tiempo de juego general: 71 minutos

Diego León

Play Jugado: Tres

Comienza: uno

Tiempo de juego general: 98 minutos

Diego Leon y Matheus Cunha.

Monte Masón

Juegos jugados:

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 267 minutos

Bruno Fernandes

Play Playe: Five

Comienza: cinco

Tiempo de juego general: 361 minutos

Casemiro

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 241 minutos

Manuel Ugarte

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 208 minutos

Kobbie Mainoo

Play Playe: Five

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 205 minutos

Mainoo jugó en el papel más profundo.

Toby Collyer

Play Jugado: Tres

Comienza: uno

Tiempo de juego general: 98 minutos

Rasmus Hojlund

Jugar jugando: cuatro

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 200 minutos

Matheus cunha

Jugar jugando: cuatro

Comienza: cuatro

Tiempo de juego general: 273 minutos

Joshua Zirkzee

Juegos Jugados: Zero

Inicio: cero

Tiempo de juego general: NVT

Amad

Play Playe: Five

Comienza: cinco

Tiempo de juego general: 361 minutos

Bryan Mbeumo

Play Jugado: Two

Comienza: dos

Tiempo de juego general: 119 minutos

Deslizar

Play Jugado: Tres

Comienza: uno

Tiempo de juego general: 99 minutos



