¿Cuántos minutos se dieron a los jugadores del Manchester United en el presidente 2025?

Man UTD ha completado su calendario de pretemporada y comenzará el domingo en la temporada de la Premier League contra el Arsenal.
Manchester United cerró su horario de pretemporada con un empate 1-1 contra Fiorentina.
Los italianos tomaron la primera sangre en el minuto octavo, pero el gol de Robin Gosens trajo el nivel de United.
Con el juego en 1-1 en 1-1 después de 90 minutos, United ganó un tiroteo penal para ganar la Copa Snapdragon. Al final de la semana comienzan su campaña de la Premier League contra el Arsenal.
Ruben Amorim ha supervisado cinco partidos amistosos para la temporada este verano y los jugadores han tenido la oportunidad de impresionar la nueva campaña, así que aquí hay un vistazo a cuántos minutos ha grabado cada jugador.
Andre Onan
Juegos Jugados: Zero
Inicio: cero
Tiempo de juego general: NVT
Altay Bayindir
Jugar jugando: cuatro
Comienza: cuatro
Tiempo de juego general: 315 minutos
Tom Heaton
Play Jugado: Two
Comienza: uno
Tiempo de juego general: 135 minutos
Diogo dalot
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 256 minutos
Noussair mazraoui
Juegos jugados: uno
Comienza: uno
Tiempo de juego general: 45 minutos
Matthijs de ligt
Play Playe: Five
Comienza: tres
Tiempo de juego general: 261 minutos
Harry Maguire
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 234 minutos
Lisandro Martínez
Juegos Jugados: Zero
Inicio: cero
Tiempo de juego general: NVT
Patrick Dorga
Juegos jugados:
Comienza: tres
Tiempo de juego general: 317 minutos
Leny Yoro
Play Playe: Five
Comienza: cuatro
Tiempo de juego general: 329 minutos
Luke Shaw
Play Playe: Five
Comienza: tres
Tiempo de juego general: 224 minutos
Ayden Heaven
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 236 minutos
Tyler Fredricson
Jugar jugando: cuatro
Inicio: cero
Tiempo de juego general: 71 minutos
Diego León
Play Jugado: Tres
Comienza: uno
Tiempo de juego general: 98 minutos
Monte Masón
Juegos jugados:
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 267 minutos
Bruno Fernandes
Play Playe: Five
Comienza: cinco
Tiempo de juego general: 361 minutos
Casemiro
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 241 minutos
Manuel Ugarte
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 208 minutos
Kobbie Mainoo
Play Playe: Five
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 205 minutos
Toby Collyer
Play Jugado: Tres
Comienza: uno
Tiempo de juego general: 98 minutos
Rasmus Hojlund
Jugar jugando: cuatro
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 200 minutos
Matheus cunha
Jugar jugando: cuatro
Comienza: cuatro
Tiempo de juego general: 273 minutos
Joshua Zirkzee
Juegos Jugados: Zero
Inicio: cero
Tiempo de juego general: NVT
Amad
Play Playe: Five
Comienza: cinco
Tiempo de juego general: 361 minutos
Bryan Mbeumo
Play Jugado: Two
Comienza: dos
Tiempo de juego general: 119 minutos
Deslizar
Play Jugado: Tres
Comienza: uno
Tiempo de juego general: 99 minutos