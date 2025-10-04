Cómo ver Ankalaev vs. Pereira 2 PPV en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El último campeonato de lucha regresa a casa con «Sin City». El evento principal de UFC 320 presenta a Ankalaev ruso Magomed (21-1-1) defendiendo su título de peso semipesado contra el luchador brasileño Alex Pereira (12-3-0) en un enfrentamiento de marquesina.

UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 tiene lugar en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el sábado 4 de octubre. Las primeras preliminares comenzarán a las 6 pm ET/3 pm PT, mientras que las preliminares comienzan a las 8 pm ET/5 PM PT. La tarjeta principal comienza a las 10 pm ET/7 pm Pt.

La pareja se enfrentó entre sí como el evento principal de UFC 313 en marzo. Ankalaev derrotó a Pereira en una decisión unánime de ganar el cinturón de peso semipesado UFC, por lo que Pereira está buscando venganza para reclamar el título.

Cómo ver UFC 320 en línea

UFC 320 es un evento de pago por visión (PPV) que está disponible para transmitir exclusivamente en ESPN ilimitado. La única forma de ver el MMA El evento es comprar el Feed PPV en vivo aquí.

Para nuevos suscriptores, el El precio de UFC 320 PPV es de $ 79.99 con el paquete ESPN Unlimitedque viene con Disney+ y Hulu. Esencialmente estás obteniendo ESPN Ilimitado, Disney+ y Hulu de forma gratuita cuando compra acceso a la transmisión PPV en vivo.

Después, el ESPN ilimitado Bundle cuesta $ 29.99/mes durante los primeros 11 meses de servicio. Sin embargo, si usted es un suscriptor ESPN ilimitado, entonces solo paga por el precio de UFC 320 PPV de $ 79.99.

ESPN ilimitado Cuenta con todo lo que ESPN tiene para ofrecer, incluido el acceso a todas sus redes y servicio de transmisión, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN en ABC, ESPNU, ESPNEWS, ESPN Deportes, SEC Network, ACC Network y ESPN+. Es el streamer ideal para deportes Fans que lo quieren todo. Obtenga más información sobre ESPN Unlimited aquí.

Cómo livestressream UFC 320 en línea gratis

Dado que esta es una pelea oficial de pago por visión, no hay una manera de ver UFC 320 en línea de forma gratuita. Sin embargo, las primeras preliminares y preliminares se transmiten gratis en Disney+ y ESPN+ para suscriptores, mientras que las preliminares transmiten en la red de cable ESPNews y FX en la televisión, que están disponibles a través de Directv, Fubo, Hulu + TV en vivo, TV Sling. Usa esto Prueba gratuita de DirecTV Para ver las primeras preliminares y preliminares en línea de forma gratuita.

UFC 320 Odds & Predicions

Para el evento principal, Ankalaev es el favorito para retener su título contra Pereira. Los probabilidades de Betmgm le dan a Magomed Ankalaev una línea de dinero -275, mientras que Pereira recibió una línea de +210 como perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en betmgm.com en línea aquí.

Puedes livestressing UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 en línea con ESPN ilimitadocon el feed de pago por visión por $ 79.99 por acceso a todo el evento.

Tarjeta principal, 10 pm ET/7 PM PT – PPV

Peso pesado claro: Magomed Ankalaev (Campeón) vs. Alex Pereira – Evento principal, lucha por título

Peso Bantam: Merab Dvalishvili (Campeón) vs. Cory Sandhagen-Evento principal, lucha por título

Peso ligero: Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Peso pluma: Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Peso mediano: Abusupiyan Magomedov vs. Joe Pyfer

Preliminares, 8 PM ET/5 PM PT – ESPNEWS, Disney+, ESPN+, FX

Peso mediano: Ateba Abega Gautier vs. Teston Vines

Peso mediano: Edmen Shahbazyan vs. André Muniz

Peso Bantam: Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat

Peso pluma: Daniel Santos vs. Yoo Joo-Sang

Preliminares tempranos, 6 PM ET/3 PM PT – Disney+, ESPN+, FX

Peso Bantam de Mujeres: Macy Chiasson vs. Yana Santos

Peso Bantam: Mezcla Patchy vs. Jakub Wikłacz

Peso Welter: Punahele Soriano contra Nikolay Veretennikov

Peso Welter: Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

Peso para moscas para mujeres: Veronica Hardy vs. Brogan Walker

