¡En armas! La confesión de Jule sobre que Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica.

Jacarta – Celebgram Julia Prastini alias Navidad Recientemente ha recibido atención pública. No por sus logros o contenidos interesantes en redes sociales, sino por una serie de polémicas que ha provocado. Empezando por la infidelidad, el divorcio y terminando con las acusaciones de ser cercano a Jefri Nichol.

En una carga viral en Instagram, un mensaje directo (DM) que supuestamente contiene la conversación de Jule con uno de los internautas fue revelado. En el DM, se puede ver a Jule discutiendo abiertamente sus problemas domésticos con no hay tiempo. ¡Vamos, desplázate más!

Aunque permanece mayoritariamente en silencio, Jule admite que está muy deprimido porque su romance con Safrie se volvió viral en las redes sociales.

«Para ser honesto, ayer me sentí muy deprimido cuando mi caso con Safrie se volvió viral», dijo Jule, citando a Instagram @gosip_danu, el domingo 11 de enero de 2026.

Jula admitió que conoció a su exmarido con buenas intenciones y quiso disculparse. Sin embargo, las noticias en las redes sociales se volvieron cada vez más acaloradas hasta el punto de que Na Daehoon se mostró reacio a conocerlo.

Según la confesión de Jule, Na Daehoon no quería volver a verlo porque le preocupaba ser criticado por los internautas.

«Ya me reuní con Daehoon para disculparme, pero los internautas simplemente frieron las noticias para hacerlo aún más interesante. Entonces, ¿cómo es Daehoon? Es como si estuvieran orgullosos de aceptarme porque tienen miedo de ser juzgados por los internautas», explicó Jule.

Además, Jule también reveló por qué engañó a su exmarido. Inesperadamente, Jule expuso el mal comportamiento de Na Daehoon, que era completamente desconocido para el público.

Según la confesión de Jule en el DM, se sospecha que Na Daehoon ha cometido violencia doméstica (KDRT). Eso es lo que hizo que Jule decidiera recurrir a otro hombre.

«Hice trampa por una razón. Según la aclaración de mi madre en ese momento», dijo Jule.

«A Daehoon le gusta la violencia doméstica», añadió.

Por supuesto, la declaración de Jule sorprendió a mucha gente. Cómo no podría ser, Na Daehoon siempre ha sido conocido como un hombre de familia que es muy bueno cuidando a sus hijos y a su hogar.

Además, ahora la custodia de los hijos también ha caído en manos de Na Daehoon. Por ello, Jule admitió que estaba muy preocupado por el estado de sus tres hijos.