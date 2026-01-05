El Ministerio de Obras Públicas ha construido una carretera de hormigón para el tramo Batang-Pekalongan con un coste de 251.000 millones de IDR.

Batang, Java Central (ANTARA) – Centro Nacional de Implementación de Carreteras de Java Central (BBPJN) – El Ministerio de Obras Públicas (PU) del bricolaje ha asignado un presupuesto para un proyecto nacional de mantenimiento de carreteras cambiando la construcción de asfalto por hormigón (pavimento solido) en el tramo Pantura Batang-Pekalongan, Java Central, por un valor de 251 mil millones de IDR.

Ridwan Umbara, oficial de compromiso (PPK) de BBPJN Java Central-DIY en Batang, Java Central, dijo el lunes que el contrato de trabajo se firmó el 15 de diciembre de 2025.

«Esperamos que el proyecto de mejora permanente del paquete de protección de carreteras Pantura Pekalongan-Batang-Plenen, por un valor de unos 251.000 millones de IDR, se realice pronto», dijo.

El paquete de trabajo reconstruirá la superficie de la carretera por un total de 17 kilómetros, de los cuales 14 kilómetros en Batang Regency y 3 kilómetros en la ciudad de Pekalongan.

Según él, el proceso inicial del proyecto comenzó con actividades de investigación y mediciones técnicas en el campo.

«El objetivo es que algunas de las carreteras que han sido pavimentadas puedan ser utilizadas por el público antes del regreso a casa del Eid en 2026», dijo.

Dijo que las secciones prioritarias de la carretera North Pantura que se manejarán primero son Jalan Jenderal Sudirman, ciudad de Batang, de 700 metros de largo, así como varios otros puntos estratégicos en la sección de la carretera Batang-Kendal.

«Estamos dando prioridad a la carretera de Semarang, ya que se utilizará como ruta de regreso a casa. En la carretera Batang-Kendal hay cuatro puntos que también recibirán un tratamiento similar», dijo.

Dijo que este proyecto fue diseñado como un trabajo de varios años con una duración de implementación de 18 meses, con el objetivo de completarse en julio de 2027.

Según él, esta conversión al hormigón tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las carreteras nacionales frente al tráfico pesado que a menudo pasa por la ruta Pantura.

«Esperamos que las estructuras de concreto puedan extender la vida útil de la vía, minimizar los daños repetitivos y aumentar la seguridad y comodidad de los automovilistas. Solicitamos la paciencia y el apoyo de la comunidad durante el proceso de construcción», dijo.

