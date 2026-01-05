Número de participantes en pasantías nacionales alcanza el objetivo de 100 mil personas

Jacarta – Ministro de Mano de Obra, Yassierli transmitir, objetivo partícipe Aprendizaje Nacional 2025, a partir de los lotes I al III, que ascendieron a 100 mil, se ha cumplido en su totalidad.

Dijo que cientos de miles de aprendices habían sido alojados en diversos lugares. compañía hasta agencia gobierno.

«Se han recogido tres lotes, lo que significa que se ha cumplido el objetivo de 100.000. Están en la industria, en los ministerios, en las agencias gubernamentales. El entusiasmo es bueno», dijo Yassierli, el lunes 5 de enero de 2025.

Ilustración de un solicitante de empleo Foto : ENTRE FOTOS/Arif Firmansyah

Según el sitio web oficial del Ministerio de Mano de Obra en Kemnaker.go.id, el número total acumulado de 2025 participantes de pasantías nacionales que fueron aceptados mediante el registro en la apertura de los lotes I a III llegó a 102.697 personas.

Los solicitantes son recién graduados o recién graduados universitarios registrados en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Quienes sean aceptados como participantes en este programa nacional realizarán un período de prácticas de seis meses y recibirán dinero de bolsillo equivalente al salario mínimo del distrito y la ciudad (UMK).

Los participantes también reciben protección social, concretamente en forma de seguro de accidentes de trabajo (JKK) y seguro de defunción (JK). A través de este programa el gobierno busca brindar experiencia laboral a los graduados universitarios.

«Obtienen exposición relacionada con el mundo laboral. No existe una cláusula de garantía para ser aceptado como empleado y no hay obligación de que la empresa lo acepte, pero estamos seguros de que si su desempeño es bueno durante sus prácticas entonces ciertamente hay posibilidades de ser absorbidos por la empresa», dijo.

Reflexionando sobre las condiciones existentes, el ministerio pertinente planea continuar con el programa Nacional de Pasantías, después de que los participantes del lote I completen su período de pasantías en abril de 2026.

Actualmente se proyecta que el cupo de pasantías que estará abierto durante todo el periodo 2026 sea igual al total en 2025.

«Aunque todavía son 100.000 al año», afirmó.