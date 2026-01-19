El Ministerio de Justicia de Java Central pide a las autoridades regionales que comprendan la clasificación de delincuentes regulada en la Ley 1/2026

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central ha pedido a los gobiernos regionales que comprendan la categorización penal regulada en los productos legales regionales, para no exceder la autoridad regulada en la Ley Número 1 de 2026 sobre Ajustes Penales.

«La regulación de las disposiciones del derecho penal en las regulaciones regionales debe llevarse a cabo con cuidado y de acuerdo con la autoridad otorgada», dijo el lunes en Semarang el analista jurídico del Ministerio de Java Central, Yoga Putra Perdana.

Por lo tanto, enfatizó la importancia de que los funcionarios regionales comprendan la categorización de los delincuentes, para no traspasar los límites de la autoridad.

A partir de los resultados de la identificación, continuó, se analizaron 27 normas regionales relacionadas con la adaptación de disposiciones penales.

Explicó que adaptar los productos legales regionales al Código Penal Nacional (KUHP) es una máxima prioridad que debería ser central para el análisis y evaluación de los productos legales en Java Central.

Dijo que se considera importante una planificación cuidadosa para garantizar la eficacia de las políticas legales regionales y respaldar la calidad de la gobernanza regulatoria.

Por lo tanto, continuó, la implementación del estudio, análisis y evaluación de los productos legales del gobierno regional se puede realizar de manera óptima y específica.

Según él, se espera que estos esfuerzos puedan fomentar el nacimiento de productos jurídicos regionales que sean armoniosos, responsables y respondan a las necesidades de la comunidad y a la dinámica jurídica nacional.

