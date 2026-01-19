El futuro de Guardiola, la agitación en el Liverpool, la batalla contra el Arsenal: por qué el Manchester City fichó a Marc Guehi

El Manchester City ha cerrado un acuerdo de £ 20 millones por Marc Guehi en la ventana de transferencia de enero después de que originalmente planeaba ficharlo en el verano.

Decir que el informe más tonto sobre el futuro de Pep Guardiola lo reemplaza por Enzo Maresca antes del fin de semana, debe decir mucho acerca de que el Manchester City pudo agregar a Marc Guehi y Antoine Semenyo a su equipo este mes. Dos de los mejores jugadores de la Premier League han elegido al City frente a clubes rivales a pesar de la inminente crisis de perder a uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol.

Volviendo a la realidad, el futuro de Guardiola no puede precisamente ser ignorado en ningún posible fichaje. Existe la posibilidad de que firme otra extensión de contrato, pero debe quedar grabado en la mente de los jugadores que deciden su próximo club que las dos fechas en las que es probable que Guardiola deje el City son 2027 o 2026; según él mismo admite, está más cerca de irse que de quedarse.

El City debe estar preparado para el descenso si Guardiola se marcha, pero habrán aprendido de la marcha de Sir Alex Ferguson en Old Trafford que cuanto más tenga a su disposición, aparte de algunos murmullos sobre el ADN, mejor podrá afrontarlo. Los Blues deben asegurarse de ser una opción atractiva para jugadores más allá de la asociación de Guardiola, y estos fichajes de enero los alentarán.

El City probablemente no habría elegido a Guehi en enero si Ruben Dias y Josko Gvardiol no hubieran sufrido lesiones importantes en el mismo partido contra el Chelsea a principios de este mes, pero fue una oportunidad que aprovecharon. Dado que se espera que John Stones se vaya al final de la temporada, reemplazar a un defensor tan formidable con su compañero de equipo de Inglaterra es un golpe de efecto.

Con 25 y 26 años, Guehi y Semenyo son piezas clave en la reconstrucción del City, ya que no sólo tienen sus mejores años por delante, sino que también han demostrado su valía en la Premier League. A diferencia de todos los fichajes que presagiaron el inicio del cambio de guardia en 2024, estos dos han demostrado que pueden brillar en la liga y creen que pueden llevar su juego al siguiente nivel.

En ese sentido, encajan en el mismo grupo que Kyle Walker y Riyad Mahrez (y, con un poco menos de éxito, pero de un equipo menor, Kalvin Phillips), quienes podrían tener un impacto inmediato en el equipo pero también podrían ser adquiridos a largo plazo. El City espera que la pareja, que se encuentra entre sus jugadores locales, asegure posiciones en el equipo en los próximos años, pero también indica que el club está dispuesto a gastar dinero para ficharlos este mes, ya que todavía hay esperanzas de ganar trofeos esta temporada; La final de la Copa Carabao está a la vista y el City sigue en una posición prometedora tanto en la Premier League como en la Liga de Campeones.

El hecho de que el City se mudara en enero, en lugar de esperar hasta el verano para intentar fichar a Guehi en una transferencia gratuita, también significó que no tenían competencia del Liverpool, y los campeones pensaban que habían llegado a un acuerdo al comienzo de la temporada que Palace solo podía bloquear. El City no compró a Guehi para abastecerse, pero frenar a un rival para fortalecer tiene el mismo beneficio para todos.

Teniendo en cuenta que el Liverpool también estaba interesado en Semenyo, este es un cambio notable con respecto a la tristeza que envolvió a muchos seguidores cuando Florian Wirtz optó por Anfield en lugar de Etihad en el verano. El colosal gasto de Arne Slot y Michael Edwards amenazó la supremacía del Liverpool en el campo y su clamor por nuevos fichajes, pero seis meses después el City vuelve a estar en la cima en ambos departamentos.

La prueba, como siempre, llegará en el campo. Guehi necesita demostrar que puede estar al nivel que el City necesita para jugar tres partidos por semana, ya que Semenyo ya ha sido titular en sus primeras apariciones con el club.

Hugo Viana sigue bajo escrutinio después de 13 costosos meses en los que se gastaron más de £450 millones para dar paso a la próxima generación de ganadores en Etihad. Una mirada al equipo Bodo/Glimt muestra que el City no parece estar en una posición fuerte.

Pero Guehi y Semenyo son vistos como grandes hits para los próximos días y semanas, así como para los próximos cinco años y medio, y el fichaje de estrellas probadas de la Premier League en general ha funcionado bien para el City. También es una estrategia que ha funcionado muy bien para los grandes rivales del Arsenal, con jugadores como David Raya, Declan Rice y Eberechi Eze ayudándolos a luchar por los trofeos más importantes.

Queda por ver si el City podrá alcanzar al Arsenal esta temporada, pero creen que tienen una oportunidad con los impulsos que Semenyo y Guehi pueden darles.