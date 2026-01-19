Los adolescentes recién comienzan a usar productos de cuidado de la piel, ¿qué tipos son importantes?

Jacarta – Introducir la edad adolescentesLos cambios hormonales suelen desencadenar diversos problemas de la piel, que van desde rostro graso, puntos negros hasta acné. No es de extrañar que muchos adolescentes empiecen a interesarse por utilizarlo. protección de la piel. Sin embargo, el uso de productos para el cuidado de la piel a una edad temprana debe hacerse con el enfoque correcto y no en exceso.

Los dermatólogos generalmente aconsejan a los adolescentes que se concentren en los cuidados básicos. Hay tres tipos de cuidado de la piel que se consideran los más importantes para los principiantes: limpiador facial, crema hidratante y protector solar. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El limpiador facial funciona para eliminar la suciedad y el exceso de grasa, la crema hidratante mantiene el equilibrio de la barrera cutánea, mientras que el protector solar protege la piel de la exposición a los rayos UV que pueden provocar envejecimiento prematuro y manchas negras.

Además, se aconseja a los adolescentes que elijan productos con formulaciones ligeras, sin alcohol y libres de principios activos agresivos. Se debe evitar el uso de productos de cuidado de la piel en capas con ingredientes como retinol o exfoliantes fuertes, a menos que lo recomiende un dermatólogo.

Esta conciencia de la importancia del cuidado de la piel desde una edad temprana ha influido en el desarrollo de la industria de la belleza, incluida la presencia de productos locales diseñados específicamente para adolescentes y principiantes. Uno de los pasos que ha llamado la atención recientemente es la colaboración estratégica de J99 Corp. con PT SAI Indonesia para ampliar la distribución de productos para el cuidado de la piel en el mercado nacional.

El director ejecutivo de J99 Corp., Ganesya Widya, enfatizó que esta colaboración no está orientada únicamente a las ventas.

«Expresamos gratitud a SAI y a todo el equipo por aprovechar el importante impulso de hoy. Esta colaboración no solo se centra en la expansión del mercado, sino también en fortalecer el ecosistema empresarial. Esta colaboración está diseñada para crear un sistema de distribución sólido, profesional y escalable, de modo que sea capaz de respaldar el crecimiento de las marcas emblemáticas de J99 Corp., especialmente MS Glow For Men y Skin Genius, de manera consistente en toda Indonesia. Más que eso, SAI es ahora un socio importante como intermediario para que J99 llegue y avance. más cerca de los clientes y clientes potenciales», afirmó Ganesya en su declaración, citada el lunes 19 de enero de 2026.

El director ejecutivo de PT SAI Indonesia, Samuel Pranata, expresó su agradecimiento por esta colaboración.