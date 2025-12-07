El miembro de la Comisión VII de la RPD, Samuel Wattimena, apoya la atracción turística de Bukit Cinta para que se convierta en un “centro creativo”

Regency Semarang (ANTARA) – El miembro del Comité VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR), Samuel Wattimena, apoya el desarrollo de la atracción turística Bukit Cinta en Semarang Regency, Java Central, como un «centro creativo» para el avance de la industria creativa.

“En mi opinión, Bukit Cinta se utilizará como un ‘centro creativo’, es una buena visión”, dijo el sábado por la noche mientras asistía al Festival de Economía Creativa y Villa Turística en la atracción turística de Bukit Cinta, Semarang Regency.

El “centro creativo” es un contenedor físico y digital que actúa como un centro para la creatividad, un lugar para reunirse y colaborar para los actores de la industria creativa.

Según él, Semarang Regency tiene un gran potencial para las aldeas turísticas, con el apoyo de comunidades culturales, incluido el Regency Arts Institute y Tosan Aji.

Al crear un «centro creativo», los actores de la economía creativa, los administradores de pueblos turísticos y los activistas del arte pueden reunirse en un solo lugar, como se resume en el festival.

«Si queremos visitar estos pueblos turísticos uno por uno, veremos su capacidad, todo, llevará tiempo. Este es un método corto y eficaz. Los pueblos están invitados a proponer uno», dijo.

Samuel aprecia mucho el entusiasmo de los responsables de los centros turísticos por presentar sus productos y programas superiores en los puntos de venta preparados.

«Me sorprendieron bastante los ‘stands’ existentes. Lo que me ‘sorprendió’ fue el entusiasmo de este pueblo turístico por mostrar sus productos o sus productos superiores», dijo.

El presidente del Comité de Economía Creativa (KEK) de la Regencia de Semarang, Dimas Herdy Utomo, dijo que su partido espera que la atracción turística de Bukit Cinta se convierta en un «centro creativo».

«Nuestro sueño en Bukit Tinta es convertirlo en un lugar para un ‘centro creativo’ para que los amigos puedan tener un estuario en cada estudio de Semarang Regency y las aldeas turísticas», dijo.

Dijo que los estudios de arte y creatividad están distribuidos en unas 200 aldeas y que hay 85 aldeas turísticas en Semarang Regency.

«Queremos crear ‘creación de demanda’, por supuesto con la ayuda de la RPD RI y los amigos de los distritos, incluidos los gobiernos regionales», dijo.

Mientras tanto, el Secretario de Gestión de Turismo del Río Kali Odo, Gedangan Village, Agung Sulistiono, explicó que la aldea turística se estableció en 2017 con su potencial para el turismo natural.

«En Gedangan Village hay excursiones, una piscina de 1,7 metros de profundidad, una piscina para niños, una zona de acampada y paquetes turísticos en jeep», dijo.

Sin embargo, dijo que las condiciones naturales en la aldea de Gedangan son bastante únicas, es decir, que la fuente de agua disminuye durante la temporada de lluvias, mientras que el agua es abundante durante la estación seca.

