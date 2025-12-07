Man United le dijo a Antoine Semenyo que estaba listo para «el siguiente paso» en medio de enlaces de transferencia y una cláusula de £ 65 millones

El entrenador ghanés Otto Addo cree que el delantero del Bournemouth está listo para dar el siguiente paso en medio del interés de transferencia por parte de los gigantes de la Premier League.

Antoine Semenyo ha sido vinculado con un paso al Manchester United (Imagen: Andrew Matthews/PA Wire)

El técnico de Ghana, Otto Addo, ha afirmado que Antoine Semenyo, filial del Manchester United, está dispuesto a «dar el siguiente paso». El equipo de Rubén Amorim ha mostrado interés en el delantero del Bournemouth y el técnico internacional del jugador de 25 años ha propuesto una jugada de alto perfil.

The Athletic reveló anteriormente que los Cherries estaban cada vez más resignados a separarse del delantero en enero, cuando se activó su cláusula de rescisión de £ 65 millones. Al United se le ha relacionado con un posible movimiento del internacional ghanés en la próxima ventana de transferencia.

El atacante ha realizado una excelente temporada, lo que ha alimentado los rumores de traspaso. Ha marcado seis goles y ha dado tres asistencias en trece partidos de la Premier League.

Addo cree que es inevitable que Semenyo consiga su transferencia de mucho dinero al United entre los principales clubes interesados.

«Lo ha hecho muy bien en Bournemouth, pero con todo el respeto por Bournemouth y lo que hacen, es natural que dé el siguiente paso», dijo a The Athletic.

«Ya sea en invierno o en verano, es una cuestión diferente, pero para nosotros no hará ninguna diferencia. Estoy deseando que muestre al mundo más de lo que puede hacer».

Sky Sports también ha confirmado que el Manchester City tiene interés en Semenyo. Tottenham intentó atraer al delantero al norte de Londres durante la ventana de transferencias de verano, pero no tuvo éxito cuando redactó nuevos términos en el Vitality Stadium.

Aunque Bournemouth sufrió pérdidas importantes en el mercado de fichajes, con jugadores como Dean Huijsen marchando al Real Madrid y Milos Kerkez al Liverpool, consiguieron retener al técnico Andoni Iraola y al extremo Semenyo, y ambos siguieron destacando.

“He crecido mucho en el club, tanto dentro como fuera del campo, y estoy muy feliz de haber fichado antes de volver a la pretemporada”, dijo Semenyo tras firmar un contrato de cinco años.

“Desde los aficionados hasta el personal y mis compañeros de equipo, no puedo decir lo suficiente sobre la gente del club.

«Es un gran lugar para estar y estoy emocionado de regresar a Bournemouth y continuar el arduo trabajo con la nueva temporada a la vuelta de la esquina».

Después de sus 11 goles la temporada pasada, Semenyo encontró la red dos veces en el primer partido de la temporada contra el Liverpool antes de que el equipo de Arne Slot anotara tarde para evitar la vergüenza después de desperdiciar una ventaja de dos goles.

Mientras tanto, según los informes, el United estaba interesado en Semenyo mientras busca refuerzos de ataque.

El equipo de Rubén Amorim fichó a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko como parte de su estrategia para potenciar su fuerza ofensiva.

Se informa que la cláusula de rescisión de £65 millones de Semenyo tiene una fecha límite, lo que pretende darle a Bournemouth tiempo suficiente para encontrar un reemplazo adecuado.