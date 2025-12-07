Confíe en Arumi Bachsin La crianza de un niño prematuro: ¡llena de desafíos y emociones!

Jacarta – Día del Recuerdo Prematuro A nivel mundial, que cae cada 17 de noviembre, vuelve a haber un impulso para visibilizar el tema del parto prematuro y la complejidad del cuidado de los bebés nacidos prematuramente.

Este año, la atención del público también se centró en la historia personal de la actriz. Arum Bachsinquien compartió su historia sobre la lucha por criar a su bebé que nació prematuro. ¿Cómo es la historia? Desplázate para saber más, ¡vamos!

En una ocasión, Arumi reveló el viaje emocional que tuvo que atravesar desde el primer día que su hijo vino al mundo.

“Ser madre de bebe prematuro Es un viaje lleno de desafíos y emociones. Cada segundo se sentía precioso, pero también lleno de preocupación. Proporcionar lactancia materna exclusiva es una prioridad absoluta, aunque no siempre es fácil. «Cada gota parece una nueva esperanza para un futuro mejor», afirmó Arumi en su declaración, citada el domingo 7 de diciembre de 2025.

Agregó que el apoyo de los trabajadores de la salud es un apoyo importante en medio de estos momentos difíciles.

«Sentí un apoyo extraordinario por parte de los médicos y trabajadores de la salud durante este proceso. Todo eso hizo que esta lucha pareciera significativa», añadió Arumi.

El nacimiento prematuro sigue siendo un grave desafío para la salud

La historia de Arumi ilustra el lado emocional que experimentan muchas familias que luchan por tener bebés prematuros. A nivel mundial, el nacimiento prematuro sigue siendo una de las principales causas de muerte de niños menores de cinco años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra que alrededor de 15 millones de bebés nacen prematuramente cada año y más de un millón de ellos mueren por complicaciones evitables.

La propia Indonesia ocupa el quinto lugar en el mundo, con aproximadamente 675.700 bebés nacidos prematuramente cada año. Según el Perfil de Salud de Indonesia de 2024, la prematuridad y el BPN siguen siendo las causas dominantes de muerte infantil en las fases neonatal y posneonatal.

La importancia de la ingesta nutricional y la atención integral

Los trabajadores de la salud enfatizan que las luchas de las familias de bebés prematuros no terminan al comienzo del nacimiento. La atención estructurada y la nutrición óptima son muy importantes para garantizar que el crecimiento y el desarrollo de los niños continúen bien.

Especialista en Pediatría y Neonatología del RSCM, Prof. Dr. Dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A, Subsp. Neo., recordó que la calidad del crecimiento de los bebés prematuros está determinada desde el primer día de vida.