El maestro y ex alumnos de Uin Walisongo van al embajador australiano

SEMARANG (Antara) – El embajador australiano en Indonesia Rod Brazier organizó varios alumnos australianos en Indonesia, incluso de la Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang para fortalecer las relaciones académicas y comunitarias entre Australia e Indonesia.

La cena celebrada en Rosti Café el martes (12/8) reunió a líderes académicos y organizaciones sociales en Java Central, incluidos 10 maestros y ex alumnos de Uin Walisongo con representantes de la Embajada de Australia. El objetivo es intercambiar ideas sobre la cooperación futura en el campo de la educación superior, la investigación y la comprensión intercultural.

El embajador Rod Brazier expresó su gratitud por el papel activo de los alumnos australianos a la contribución del desarrollo en Indonesia. «Indonesia y Australia tienen una larga historia de amistad, y las universidades e instituciones sociales juegan un papel crucial en la construcción de una comprensión mutua», dijo.

El número de ex alumnos australianos en Indonesia llegará a más de 200,000 personas y en Java central hay 2000 ex alumnos, incluidos maestros, ex alumnos y la comunidad académica de Uin Walisongo, según datos de la Embajada de Australia. Estos alumnos se extienden en varias áreas y juegan un papel importante en la promoción de su comunidad, según la Embajada de Australia.

Varios maestros de Uin Walisongo que estuvieron presentes, el Dr. H. Najahan Musyafak, Mon, Suckingar Ma., PhD, Ahmad Afnan Ansori, MA, Nur Hasyim MA, Agus Mutohar, PhD y varios alumnos de Uin Walisongo.

El gobierno australiano alienta a los ex alumnos a mantenerse en contacto con Australia a través de diversas actividades y foros de ex alumnos. La discusión durante la cena incluye el potencial de cooperación, como un proyecto de investigación conjunto sobre estudios interreligiosos e interculturales, programas de intercambio de estudiantes y personal, talleres, seminarios y conferencias de cooperación e iniciativas de inmersión del lenguaje y la cultura.

La reunión terminó con una representación de la visión conjunta de la educación como un puente para la paz, el respeto mutuo y el desarrollo sostenible. Algunas partes expresan optimismo de que este diálogo producirá programas concretos que son beneficiosos para los estudiantes, el personal docente y la comunidad en general.