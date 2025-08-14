Man City está en una chaqueta de transferencia con Ederson y Gianluigi Donnarumma

Se determinó que el Manchester City era explícito en el mercado de transferencias este verano, pero hay enormes dudas en una posición clave

Ederson y Pep Guardiola

Un día normal. Manchester City normalmente lo convierte en un hábito, pero han sido escasos la semana pasada.

Un viaje a Palermo fue inusual, pero fue cuando los Blues regresaron que las cosas realmente estaban siendo caóticas cuando comenzaron los informes de transferencia sobre personas importantes.

El enfoque de Tottenham para Savinho apareció el lunes, seguido de lazos locos con el jugador de ala del Real Madrid Rodrygo, y el martes se dijo que City tenía un acuerdo para firmar a Gianluigi Donnarumma con Ederson en el camino a Galataray.

Esa no es realmente la realidad, donde el club insiste en que quieren mantener a Ederson y que no ha habido ofertas para él. Dicho esto, el interés en Donnarumma, que ha visto todos sus puentes en el PSG quemado, tampoco ha sido negado.

Y ese es un problema con solo unos días antes de que comience la temporada, mucho más que si Savinho va o no. El extremo brasileño no conquistó el Etihad exactamente en sus primeros 12 meses en el club, y aunque sería una sorpresa si fuera vendida, realmente no cambiaría la dinámica del equipo; La ciudad podría firmar a Rodrygo o atenerse a lo que tienen.

La situación del portero puede cambiar la forma en que los juegos de la ciudad están cambiando fundamentalmente, y al menos allí significa dudas sobre quién jugará en la portería en Wolves. Actualmente parece haber cuatro candidatos.

Vale la pena recordar lo que dijo Ederson en junio, cuando cambió su tono desde el verano pasado, posiblemente dejando cualquier indicio de una transferencia.

«Mi futuro está aquí», dijo el jugador de 31 años. “Algunos amigos me envían muchas noticias, pero el 99% son noticias falsas. Te entiendo, necesitas las noticias para colocar un similar en las redes sociales o silbar para las noticias.

“Entiendo, pero hay muchas noticias falsas en mi nombre. Mi cabeza está aquí. Se queda con la ciudad.

«Me da todo para volver a la Premier League y también tratar de ganar la Liga de Campeones. Mi mente permanece en el club».

Seis semanas después, el hecho de que nadie pueda confirmar que Edersonson continuará llamando a las alarmas, independientemente de si el club tenía enfoques oficiales.

Fue solo la semana pasada que Guardiola interpretó la idea de que habría más llegadas, casi reírse de la idea de que alguien sería nuevo si el enfoque estuviera en el gasto. Sin embargo, si Ederson es uno de ellos, parece estar seguro de que Donnarumma entrará para reemplazarlo.

Eso tendría consecuencias considerables sobre cómo los juegos de la ciudad desde atrás, ya que Donnarumma difiere considerablemente de Ederson. También tendría consecuencias importantes para el plan de seguimiento, ya que James Trafford firmó hace dos semanas y habló después del juego Palermo de su ambición de hacer que la ciudad no. 1 camisa, la que posee literalmente, suya durante la siguiente década.

En la temporada con tal incertidumbre sobre una posición clave, y cómo influirá en todo el equipo, no es la mejor preparación para una fiesta que la compañía quiere mostrar después de tanta decepción la temporada pasada. Guardiola ciertamente no recibirá muchas preguntas sobre los lobos el viernes cuando habla con los periodistas.

Todavía existe la posibilidad de que Ederson se quede y Donnarumma no llegue, y todos olvidan el ruidoso caos de esta semana mientras el equipo continúa como se esperaba. Esa sería una estabilidad bienvenida, pero no parece un comienzo ideal de su misión de venganza en la Premier League y la Liga de Campeones.

