Maneka Gandhi busca una reconsideración pacífica de la directiva de SC Stray Dog Directive







En medio del debate continuo sobre el Tribunal Supremo Al fallar sobre perros callejeros en Delhi, el líder de BJP y activista de los derechos de los animales, Maneka Gandhi, apeló al Presidente del Presidente de la India (CJI) para que revise la decisión con compasión, enfatizando que «nuestros objetivos son los mismos», informó ANI.

Hablando con Ani, Gandhi argumentó que eliminar perros de ciertas áreas no es una solución duradera.

«Nadie favorece el maltrato de animales. Creen que si los animales son quitados, sus hijos no serían mordidos. Estoy de acuerdo con eso. Pero los animales no desaparecerían. Si eliminamos 3 lakh de animales de Delhi, 3 lakh más llegarían dentro de una semana de Ghaziabad y Faridabad. Si se eliminan esos 3 lakh adicionales, entrarían más porque hay abundante comida en Delhi «.

También destacó el papel de las empresas de carne no reguladas e instó a la acción contra los centros de pollo ilegales y las tiendas sin licencia, informó ANI.

«Tiene más de 50,000 centros de pollo ilegales en Delhi. Tiene tiendas de carne que funcionan sin una licencia. Por lo tanto, la ley también debe entrar en vigencia por eso. De lo contrario, nunca terminaría …»

Reiterando su súplica, Gandhi dijo: «Me gustaría que el CJI lo revisara con amor y vea cuál es la mejor manera, porque nuestro objetivo es el mismo. También queremos menos perros, no queremos morder, y queremos que los humanos y los perros y todos los animales vivan en paz».

En respuesta a las críticas, la Corte Suprema aclaró el miércoles que su directiva para eliminar a los perros callejeros de todas las localidades en Delhi-NCR no se realizó en un «impulso momentáneo», sino después de un pensamiento extenso, citando fallas repetidas por las autoridades durante más de 20 años para abordar un problema de seguridad pública, informó ANI.

Un banco que comprende el juez JB Pardiwala y el juez R Madadev dijeron que el tribunal de Apex intervino debido a un «fracaso sistemático de las autoridades» para manejar un asunto que afecta significativamente el bienestar público.

Según la orden detallada publicada el mismo día, el tribunal dijo que sus instrucciones estaban en el «interés de los humanos y perros«Y estresó:» Esto no es personal «.

Según lo informado por ANI, el 11 de agosto, el tribunal ordenó que todas las localidades en Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram y Faridabad deben ser liberadas de perros callejeros, sin excepciones.

Además, dictaminó que una vez que se captura un animal, no se liberará en las calles, informó Ani.

En su orden escrita, el tribunal señaló que había estudiado la situación durante un período prolongado, escuchó a los directamente afectados y examinó un aumento preocupante en los casos de mordedura de perros en todo el país.

(Entradas de ANI)





Fuente