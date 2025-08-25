El KPK todavía necesita la declaración de Lisa Mariana en la tienda BJB Bank

Yakarta (Antara) -La Comisión de Eadicación de la Corrupción (KPK) dijo que todavía necesitaba información de Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) para investigar casos de presuntos corrupciones en la compra de proyectos de publicidad en los bancos de desarrollo regionales West -Java y Banten o BJB -Bankenbanks) para 2021-2023.

«En el estudio la semana pasada, la hermana LM estaba en un estado de salud menos en forma, por lo que los investigadores aún necesitaban la siguiente información de la hermana LM», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Budi dijo que el KPK se había comunicado y había planeado la próxima citación para Lisa Mariana.

‘Esto todavía está siendo coordinado. Lo haremos más tarde actualizar (Dime, ed.) Relacionado con el plan de inspección para LM Sister «, dijo.

Según él, los investigadores de KPK vieron la información que Lisa Mariana proporcionó muy útil para investigar el caso.

«Específicamente, para explorar relacionados con las corrientes de dinero y no Bujter administrado en BJB Corsec (Secretario de Negocios)», dijo.

In the case, KPK researchers on 13 March 2025 mentioned five suspects, who in the case of years served as follows, namely the president of bank BJB Yuddy Renaldi (YR) and the Commitment Making Officer (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK) (PPK), así como el Jefe del Secretario de Negocios del Departamento del Banco BJB Widi Hartoto (WH WHE).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la Corte Cipta Kary con el Sophan Jaya Kusuma) es exitoso.

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas del estado en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones.

