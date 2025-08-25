Rusia dice que Kyiv ha alcanzado la planta de energía nuclear como Ucrania marca el día







Rusia acusado Ucrania El domingo de lanzar ataques con drones que provocaron un fuego en una planta de energía nuclear en su región occidental de Kursk durante la noche, ya que Ucrania celebró 34 años desde su independencia.

Funcionarios rusos dijeron que varias instalaciones de energía y energía fueron atacadas en los ataques durante la noche. El incendio en la instalación nuclear se extinguió rápidamente sin que se reportara lesiones, según el servicio de prensa de la planta en Telegram. Mientras que el ataque dañó un transformador, los niveles de radiación permanecieron dentro de los rangos normales.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas dijo que era consciente de los informes de los medios de comunicación que un transformador en las plantas había incendiado «debido a actividad militar‘pero no recibió una confirmación independiente. Dijo que su director general, Rafael Mariano Grossi, dijo que «cada instalación nuclear debe estar protegida en todo momento».

Ucrania no hizo comentarios de inmediato sobre el presunto ataque. Los bomberos también respondieron a un incendio en el puerto de UST-Luga en la región de Leningrado de Rusia, hogar de una importante terminal de exportación de combustible. El gobernador regional dijo que aproximadamente 10 drones ucranianos fueron derribados, con escombros que encienden el fuego.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas aéreas interceptaron a 95 drones ucranianos sobre el territorio ruso durante la noche hasta el domingo. Rusia disparó 72 drones y señuelos, junto con un misil de crucero, a Ucrania durante la noche hasta el domingo, Fuerza Aérea de Ucrania dicho. De estos, 48 ​​drones fueron derribados o atascados.

Otro día de independencia en tiempos de guerra

Los incidentes ocurrieron cuando Ucrania marcó el Día de la Independencia, conmemorando su Declaración de Independencia de 1991 de la Unión Soviética. El presidente Volodymyr Zelenskyy pronunció comentarios en una dirección de video de la Plaza de Independencia de Kiev, enfatizando la resolución de la nación.

«Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y ​​poder para vivir en seguridad y paz», dijo Zelenskyy, pidiendo una «paz» «. Abajo A principios de agosto, que muchos temían dejarían los intereses ucranianos y europeos marginados.

`Y el mundo sabe esto. Y el mundo respeta esto. Respeta Ucrania. Percibe a Ucrania como un igual ‘, dijo. El enviado especial de los Estados Unidos, Keith Kellogg, asistió a las celebraciones del Día de la Independencia en Kiev, durante las cuales Zelenskyy le otorgó la Orden de Mérito ucraniana, del primer grado.

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó a Kyiv el domingo por la mañana para reuniones con Zelenskyy. `En este día especial` Día de la Independencia de Ucrania `es especialmente importante para nosotros sentir el apoyo de nuestros amigos. Y Canadá Siempre ha estado a nuestro lado «, escribió Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelenskyy.

