Man United ‘Rechido’ Alejandro Garnacho Transfer ‘propuesta’ como una arma secreta emerge en un acuerdo importante

Noticias de transferencia del Manchester United, incluida la última sobre Alejandro Garnacho y el futuro de Rasmus Hojlund

El extremo del Manchester United Alejandro Garnacho (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

Manchester United son dos juegos en la temporada 2025/26 y ya están en la superficie de la calidad de los jugadores de Ruben Amorim.

A pesar del hecho de que gasta más de £ 200 millones en una nueva línea de frente, United ha logrado solo un punto de sus dos primeros juegos con solo un gol marcado. El sorteo 1-1 en Fulham dejó más preguntas que respuestas en otra competencia frustrante.

Afortunadamente, queda otra semana de la ventana de transferencia y todavía hay tiempo para que United se fortalezca aún más. Con un viaje a Grimsby Town que los está esperando esta semana, la atención de Amorim será la acción en el campo.

Eso no significa que no habrá cosas tardías. Entonces, con eso en mente, veamos las últimas noticias de transferencia en las últimas 24 horas …

Propuesta de Garnacho United ‘Rechido’

Alejandro Garnacho no se ve en ninguna parte en las primeras semanas de la temporada, por lo que esperaba que dejara el club. Chelsea serían los favoritos para firmar al extremo.

Según los informes, Man United ha rechazado la oportunidad de firmar a Tyrique George (Imagen: FIFA a través de Getty Images)

Según Fabrizio Romano, United rechazó la oportunidad de firmar a Tyrique George con Garnacho, quien fue para otro lado. El joven de 19 años anotó tres goles y ofreció cinco asistencias en el período anterior, pero es uno de los jugadores que se enfrentan a un futuro incierto en el club.

Sin embargo, debido a que el sistema amorim no usa jugadores de ala, se rechazó un movimiento para George.

Ellos dependen de: «Si United jugara una formación 4-2-3-1 y los Wingers jugarían a un delantero, George sería lógico para Garnacho. No necesitan ningún jugador de ala y, a pesar del potencial en el adolescente, sería uno que no se sienta así.

«La producción de Garnacho será una ganancia pura, si se gradúa en la academia, por lo que obtener el mejor acuerdo financiero es la prioridad antes de que se cierre la ventana».

McTominay juega un papel en el movimiento

Según los informes, el ex miembro del mediocampista Scott McTominay tuvo contacto con Rasmus Hojlund en un intento por convencerlo de que se uniera a Napoli este verano.

La salida italiana Corriere Dello Sport ha afirmado que el Ballon d’Or nominado hace todo lo que puede hacer para llevar a Hojlund a ir a los campeones de la Serie A. Napoli sería uno de los equipos que están considerando tarde para el delantero.

El AC Milan, que probablemente no parece firmar a Victor Boniface, también está entusiasmado.

Ellos dependen de: «Hojlund no debía verse en ningún lugar de Fulham ayer y es poco probable que se use contra Grimsby en la Copa. Al igual que Garnacho, un movimiento de Old Trafford parece garantizado, pero a dónde va es muy poco probable.

«Napoli sería perfecto para él en este momento con el aura positiva alrededor del club. Sin Romelu Lukaku, Antonio Conte, el anotador de goles necesita un goleador y Hojlund podría llenar la cerradura».

