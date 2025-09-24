El gobierno provincial de Java Central invitó inmediatamente al liquidador con respecto al pago de indemnización del ex trabajador de Sritex

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central invitó inmediatamente al curador de PT Sritex y a las partes relacionadas para resolver el problema de despido de los ex empleados que no han sido pagados durante casi siete meses.

Java Central -El gobernador Ahmad Luthfi, en Semarang, dijo que su partido como facilitador quería que se resolviera el problema de despido de los ex empleados de PT Sritex.

«Tendremos una reunión con la Fuerza de Tarea PHK del gobierno provincial. Mañana invitaremos al curador, el abogado, también invitamos al escritorio de los trabajadores de la policía regional de Java Central a una reunión conjunta», dijo.

Esto se transfirió entre reunirse con ex empleados de PT Sritex que realizaron una manifestación para la oficina del gobernador central de Java.

Dijo que todo por el ex empleado de Sritex del ex empleado de Sritex fue transferido e inmediatamente instruyó al jefe de la oficina de mano de obra y transmigración, así como la Fuerza de Tarea Central de PHK de Java para mantener una reunión de inmediato.

«Nosotros cartografía (Parcela) El problema de SRITEX que debe resolverse de inmediato. El problema es que hay un pago de indemnización porque el curador (trabajo) no se completa «, dijo.

Mientras tanto, los representantes de la gestión del liderazgo regional de la Federación del Textil y el cuero de las confederaciones de todos los empleados de Indonesia, la Unión Eko de Amcaryanto, dijeron que la condición de los antiguos empleados de Sritex era muy alarmante.

De los miles de ex empleados, que han sido absorbidos por otras compañías, solo alrededor del 5-10 por ciento funcionará nuevamente debido a la falta de comunicación con respecto al plan de fábrica SRITEX, para que muchas personas no acudan a otras compañías.

Durante este tiempo, el ex empleado de SRITEX solo recibió una póliza de seguro de la edad anterior y una garantía de pérdida de empleo (JKP) administrada por el empleo de BPJS, mientras que los derechos de pago de indemnización y THR prometieron después de que los activos de la compañía se habían vendido hasta ahora, no había certeza.

La acción se tomó porque casi siete meses desde la terminación del empleo (PHK) como resultado de PT SRITEX se declararon en quiebra, hasta ahora no se ha pagado el pago de indemnización de 8,500 empleados en la empresa.

Dijo que uno de los factores fue el rendimiento del curador SRITEX que se consideró lentamente para realizar una evaluación de activos y una subasta.

«Presionamos al curador porque funciona lentamente. El gobernador pronto será una reunión para discutir esto con un curador cuyos resultados son de aproximadamente 1-2 días mañana. Si no hemos recibido ningún resultado, exigimos esa promesa», concluyó.

