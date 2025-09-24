Ruben Amorim le dijo a la estrella del Manchester United ‘Under the Radar’

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim se le ha dicho que el defensor Matthijs de Ligt puede convertirse en un jugador importante para el club y permanecerá en vigor para

Se le ha dicho a Ruben Amorim que Matthijs de Ligt puede convertirse en un jugador importante. (Imagen: Foto de Jan Kruger/Getty Image)

Harry Redknapp cree que Matthijs de Ligt entrará en vigor en la línea de fondo del Manchester United después de una impresionante exhibición durante la victoria sobre Chelsea. Hasta ahora, el holandés siempre ha estado presente en los primeros cinco partidos de la Premier League, mientras que Ruben Amorim continúa confiando en él en sus rangos defensivos.

Aunque no ha sido el comienzo perfecto para United, la victoria ganada del sábado sobre los londinenses los vio volver a ganar, algo que verán durante el viaje de este fin de semana a Brentford. En las primeras etapas de la campaña, el táctico portugués criticó el uso de su sistema, pero De Ligt es el pilar de soporte en la línea de fondo.

Amorim ha sido grabado en ambas conferencias de prensa y en competiciones con respecto a su equipo, la esperanza será usar la victoria sobre los campeones gobernantes del mundo como trampolín para el éxito.

Leer más: Marcus Rashford advirtió nuevamente después del primer puesto desde el castigo de Barcelona – «No está bien»Leer más: Carlos Baleba a Man United Transfer más como Ruben Amorim Admiration explicó

Y Redknapp, con Betvictor, ha dado propina a De Ligt para convertirse en un gran jugador en Old Trafford.

«Sé que la gente dirá que eran 10 hombres, pero Matthijs de Ligt tuvo un buen partido contra Chelsea», dijo.

«Comienza a ver al líder de esta línea de fondo, y probablemente a veces se pone bajo el radar.

«Parece que está en el vecindario para siempre, pero solo tiene 26 años y solo debería mejorar».

El internacional de Holland también obtuvo elogios del defensor ganador de la Premier League, Rio Ferdinand, quien cree que el ex defensor del Bayern de Múnich debería ser el primer nombre en el horario del equipo.

«Matthijs de Ligt ha sido hermosa esta temporada, sólida en todos los departamentos», dijo.

«Creo que se ha puesto bastante en su lugar para ser el primer nombre en la revista cuando pasamos [Leny] Yoro es un submarino los fines de semana. Crees que De Ligt ahora se parece al divisor de selección número uno en el equipo, es el puesto del gerente.

«Creo que está tan saludable y el hecho de que mantiene a Harry Maguire fuera del equipo, lo dice todo».

……

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.