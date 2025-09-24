Categorías de los Oscar de ‘Kiss of the Spider Woman’: Diego Luna, Tonatituh

«Beso de la mujer araña«Se está preparando para una importante campaña de premios después de su gran estreno en el Festival de Cine de Sundance y obteniendo el boca a boca crítico en el circuito de premios.

Basado en el escenario musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, la película es la segunda adaptación de la novela de 1976 del autor argentino Manuel Puig. El primero, dirigido por Héctor Babenco en 1985, obtuvo cuatro nominaciones a los premios de la Academia y ganó al mejor actor por William Hurt.

Esta nueva versión, escrita y dirigida por el ganador del Oscar Bill Condon, estrellas Luna de diego Como Valentín, un prisionero político que comparte una celda de la cárcel con Molina, interpretada por Breakout Star Tonatiuh. Molina, un tocador de ventana encarcelado para indecencia pública, escapa de la sombría realidad de su confinamiento volviendo a contar la trama de un glamoroso musical de Hollywood con su diva de pantalla plateada favorita, Ingrid Luna (Jennifer López).

En un cambio de la estrategia de premios de 1985, cuando Hurt y Raul Julia fueron campañados en la categoría de actores principales, la campaña de este año está dividiendo sus empujes de actuación. Fue revelado a Variedad exclusivamente que Tonatiuh competirá en el actor principal, mientras que Luna y López se colocan en las categorías de apoyo.

Tonatiuh, quien ganó una atención generalizada por su papel en el thriller de acción de Netflix «Cape-on» (2024), actualmente la tercera película en inglés más vista de todos los tiempos en la plataforma, ofrece lo que muchos llaman una actuación reveladora y digna de premios. Entra en un mejor campo de actores que ya incluye a Leonardo DiCaprio («una batalla después de otro»), Dwayne Johnson («The Smashing Machine»), Wagner Moura («The Secret Agent») y Jesse Plemons («Bugonia»), con los pesos pesados ​​esperados Daniel Day-Lewis («Anemone») y el Timoteo) y el Timothée Chalamet («Marty Supreme»).

Si está nominado, Tonatiuh se uniría a una breve lista de actores latinos reconocidos en la categoría de actores principales. Solo cinco hombres latinos han recibido nominaciones al mejor actor en la historia de casi 100 años de la academia: José Ferrer, Anthony Quinn, Edward James Olmos, Demián Bichir y Colman Domingo.

Luna, recién salido de una exitosa ejecución de Emmy como productor ejecutivo en «Andor» de Disney+, entra en el papel que una vez desempeñó Julia. El actor mexicano, que primero ganó reconocimiento internacional en «Y Tu Mamá También» (2001), podría beneficiarse de un campo de actores de apoyo menos competitivo, donde solo Stellan Skarsgård («Valor sentimental») y Sean Penn («Una batalla tras otra») se consideran actualmente como líderes.

Después de un año estelar, Incluyendo la alojamiento de invitados «¡Jimmy Kimmel Live!» en junio Y ganar elogios por papeles pasados ​​en películas como «Milk» (2008) y «Rogue One: A Star Wars Story» (2016), una primera nominación al Oscar finalmente podría estar al alcance del actor de 45 años.

Jennifer López también está apuntando a su primer asentimiento de Oscar, siguiendo una cadena de desaires de alto perfil para actuaciones aclamadas en «Selena» (1997), «Fuera de la vista» (1998), «Hustlers» (2019) y el «imparable» del año pasado (2024). Con López y Luna tanto en las carreras de apoyo, la campaña puede encontrar la tracción como un paquete para los votantes.

Mientras que «Kiss of the Spider Woman» ha recibido fuertes elogios críticos, Con expertos en premios Todavía debatiendo su camino más claro hacia el éxito del Oscar. La diseñadora de vestuario Colleen Atwood, ya cuatro veces ganadora del Oscar, es un contendiente probable, pero los musicales rara vez consiguen solo una nominación de actuación secundaria. Una excepción reciente es Danielle Brooks, quien fue la única nominada al Oscar para «The Color Purple» (2023) en la actriz de apoyo.

Una combinación de nominaciones para Luna, López y Atwood, junto con un posible actor principal que se muestra para Tonatiuh, podría reforzar las posibilidades de la película de descifrar la mejor línea de imágenes.

Curiosamente, la colocación de apoyo de Luna continúa una tendencia en los musicales de cine donde los actores de la mejor pico son campañados en categorías de apoyo. Los ejemplos anteriores incluyen Meryl Streep («Into the Woods»), Catherine Zeta-Jones («Chicago») y la ganadora del año pasado Zoe Saldaña («Emilia Pérez»).

La producción de Broadway en 1993 de «Kiss of the Spider Woman» recibió 11 nominaciones al premio Tony, ganando siete, incluido el Mejor Musical. Las victorias de actuación incluyeron a Brent Carver (Molina) para el actor principal en un musical, Anthony Crivello (Valentín) para el actor destacado y Chita Rivera para la actriz principal. Las actuales categorías de campaña de Oscar de la película reflejan de cerca esas presentaciones de Tony.

«Kiss of the Spider Woman» es producido por Barry Josephson, Tom Kirdahy y Greg Yolen, y producido por Artists Equity, Mohari Media, Josephson Entertainment, Tom Kirdahy Productions y Nuyorican Productions. Está programado para abrir en los cines el 10 de octubre a través de Lionsgate, Roadside Attractions y LD Entertainment.