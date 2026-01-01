El gobierno del distrito registró el valor de transacción de la Batang Nusantara Expo en 1.800 millones de IDR en un período de cinco días.

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, determinó que el valor de la transacción en la exposición «Batang Nusantara Expo», celebrada del 27 al 31 de diciembre de 2025, ascendió a 1.800 millones de IDR, frente al objetivo de 2.000 millones de IDR.

El vicerregente de Batang Siyono en Batang dijo el jueves que se necesita una estrategia especial para lograr el objetivo de manera óptima, como elegir el momento adecuado.

«Una de las razones por las que el logro de los objetivos no fue óptimo fue porque la implementación de las actividades de la Batang Nusantara Expo había entrado en la temporada de lluvias, lo que afectó el poder adquisitivo de los consumidores», dijo.

Según él, la Expo Batang Nusantara está prevista para agosto de 2026, junto con una serie de actividades del Día de la Independencia de Indonesia para hacerlo más festivo.

“Por lo tanto, entendemos que los resultados de la transacción no han sido óptimos porque en esta zona llueve casi todos los días”, dijo.

Wahyu Budi Santoso, jefe del Ministerio de Industria, Comercio, Cooperativas, Pequeñas y Medianas Empresas de Batang Regency, dijo en detalle que el valor de transacción de 1.800 millones de IDR se obtuvo de transacciones en áreas dentro de 1.400 millones de IDR y de transacciones fuera de 400 millones de IDR.

“Este logro se debe a la sinergia entre las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), la Cooperativa Aldea Roja y Blanca, el stand de las Empresas Estatales y el Ministerio de Cooperativas”, afirmó.

Mientras tanto, el Coordinador de MIPYMES, asistido por el Ministerio de Industria, Comercio, Cooperativas y Pymes, Batang Rohmah Regency admitió que durante los cuatro días de implementación del producto, el volumen de negocios logrado ascendió a 7 millones de IDR, o la mitad del volumen de negocios logrado varios años antes, que ascendió a 15 millones de IDR.

«Los jugadores de las mipymes admiten que las ventas han disminuido debido al clima lluvioso que cae todos los días, lo que ha reducido el número de consumidores. Cada día, las ventas son de alrededor de 1,6 millones de IDR, incluso durante la ceremonia de clausura que coincide con la víspera de Año Nuevo de 2026, solo fueron 600.000 IDR debido a la lluvia», dijo.

