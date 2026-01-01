Ausente desde hace decenas de años, Indonesia está lista para recuperar el Rally Dakar 2026

Riad, VIVA – Eventos Rally Dakar Conocida como una de las competiciones de deportes de motor más extremas del mundo, con campos largos y condiciones naturales desafiantes. Este rally no sólo pone a prueba las habilidades técnicas, sino que también exige preparación mental, física y estratégica general del equipo.

En la edición de 2026, el Rally Dakar volverá a celebrarse en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero. Después de 14 años de ausencia, Indonesia volvió a tener un representante en el evento a través del corredor Julian Johan.

Jeje, el apodo de Julian Johan, se convirtió en el sucesor de Merah Putih en el Dakar, después de Tinton Soeprapto en 1988 y Kasih Anggoro en 2010 y 2011. La presencia de estos dos nombres senior fue una inspiración importante en su carrera.

Según Jeje, el Rally Dakar no es sólo un sueño personal, sino una continuación de los pasos de anteriores corredores indonesios. «Ellos están entre las personas que me dan más motivación para continuar su lucha en el Rally Dakar», dijo. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del jueves 1 de enero de 2026.

Considera que Dakar es un evento que requiere algo más que preparación financiera. «El Dakar no sólo requiere mucho dinero, sino también mucho coraje e imprudencia», dijo Jeje, que está acompañado por un copiloto francés, Mathieu Monplaisi.

Terreno extremo y pistas largas son los principales desafíos durante la competición. «Con un terreno muy extremo y largo, resulta que a los que tenemos finanzas sólidas no nos alcanza para participar», continuó.



El Toyota Land Cruiser utilizado por Jeje en el Rally Dakar 2026

Aunque sigue la evolución del Dakar desde hace mucho tiempo, Jeje admite que la experiencia directa es un nuevo desafío. «De hecho, este Rally Dakar es todo nuevo para mí, empezando por el coche utilizado, luego por el tiempo y el clima», explicó.

Sin embargo, utilizar el Toyota Land Cruiser 100 no es nada nuevo para Jeje. Admitió que ya tenía experiencia conduciendo un SUV por lo que el proceso de adaptación fue relativamente más corto.

Se hicieron cuidadosos preparativos mediante sesiones de entrenamiento en Marruecos, norte de África, que tiene características de terreno similares. «El entrenamiento en ese momento fue muy útil para mí para tener una visión general», dijo.

En su debut, Jeje no se puso objetivos excesivos. «Cada día mi objetivo es poder rodar sin problemas y llegar a la meta con el vehículo intacto», explicó.