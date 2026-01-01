Danantara apunta a fondos estatales de RSE de 1 billón de IDR para la recuperación del desastre de Sumatra

Jacarta – Director ejecutivo Danantara Indonesia Rosan Roeslani dijo que todas las empresas estatales tienen como objetivo apoyar el desarrollo residencia e instalaciones de apoyo post-desastre por valor de 1 billón de IDR de fondos de responsabilidad social (RSE).

Rosan explicó que actualmente los fondos reales que se han desembolsado han alcanzado alrededor de 655 mil millones de rupias. Los fondos de RSE se utilizaron para financiar la construcción de casas residenciales Danantara y sus instalaciones de apoyo, como cocinas, baños y aseos públicos, salas de oración, redes Wi-Fi y salas de juegos para niños.

«Actualmente hemos destinado todo el gasto en RSE BUMNO «Estamos presupuestando aproximadamente 1 billón de IDR», dijo Rosan en una reunión limitada con el presidente Prabowo Subianto que fue monitoreada a través de una transmisión en vivo en YouTube desde la Secretaría Presidencial en Yakarta, el jueves 1 de enero de 2026.

Reveló que la participación de las empresas estatales a través de la RSE permite al gobierno actuar rápidamente sin esperar el proceso presupuestario, que lleva más tiempo.

«Con la finalización de la casa y otros materiales que hemos proporcionado, ahora alcanza aproximadamente 655 mil millones de rupias. Así que hemos gastado los fondos», dijo.

La construcción de la Casa Residencial Danantara se realiza en un terreno propiedad de PTPN que ha sido despejado, y el trabajo involucra a empresas estatales que trabajan las 24 horas del día.

Actualmente, hay 600 unidades residenciales en Aceh Tamiang Regency, Aceh, que se entregarán al gobierno regional el 8 de enero de 2026.

Danantara tiene como objetivo construir 15.000 unidades residenciales repartidas en tres provincias, a saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, en los próximos tres meses. (Hormiga)