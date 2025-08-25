El gobierno de Magelang Regency apoya a las actividades de discapacidad y huérfanos -en potencia

MAGELANG (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Magelang, Central Java, siempre apoya todas las actividades para aumentar el empoderamiento de la comunidad, especialmente para los discapacitados y los huérfanos.

«Apoyaremos tales actividades porque esto es parte de un proceso administrativo inclusivo», dijo el lunes el regente de Magelang Grengseng Pamuji en Magelang, mientras asistía a un estudio general con los discapacitados y los huérfanos de la Fundación Mungkid de la Madre Nisrina Putri.

Dijo que el gobierno de la regencia de Magelang siempre servirá a la comunidad sin diferencias con todos los potenciales que existen, especialmente para las personas con discapacidad productiva.

En el futuro, dijo, el gobierno regional quiere ser adicional a todos los elementos de la sociedad, incluso junto con discapacidades productivas, y proporcionará servicios completos.

Aconsejó a los padres que tienen hijos con discapacidades (con necesidades especiales) que siempre estén agradecidas, porque esta también es una de las adoraciones perfectas.

«Demos lo mejor, por supuesto, para todos nuestros niños con necesidades especiales», dijo el regente de Grengseng Pamuji.

Con restricciones presupuestarias, para prestar atención a las personas con necesidades especiales, dijo, el gobierno local evaluado por la verificación de datos de pobreza (VDK) basado en ASN.

«Debemos tener una escala de prioridad, dado que la comunidad en la regencia de Magelang es de alrededor de 1.3 millones de personas», dijo el Magelang está lloviendo.

