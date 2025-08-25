‘Fortnite Festival’ establece a Gorillaz como ícono de la temporada 10

La décima temporada de «Fortnita Festival «se lanza en» Fortnite «el 26 de agosto con la banda Gorila Establecido como el principal artista musical para el evento en el juego, «Fortnite» Juegos épicos anunciados el lunes.

Los miembros de Gorillaz fidele, 2d, Russel Hobbs y Murdoc Niccals se unen a una lista de anteriores «Festival FortniteIconos que incluyen a Bruno Mars (temporada 9) Sabrina Carpenter (temporada 8), Hatsune Miku (temporada 7), Snoop Dogg (temporada 6), Karol G (temporada 5), ​​Metallica (temporada 4), Billie Eilish (temporada 3), Lady Gaga (temporada 2), la semana (temporada 1).

«Es un honor para todos ustedes que finalmente deba ser inmortalizado en mi propio feudo. Cuidado con los siervos, aquí vengo», dijo Niccals el lunes.

Por Juegos épicosEl vínculo de Gorillaz con «Fortnite Festival» incluirá:

«Dare», «Clint Eastwood» y «On Melancholy Hill» llegarán a Fortnite como una canción de Jam Playable.

¡»Dare» también estará disponible como un emote, que está coreografiado y reproduce parte de la canción!

El «escenario principal» del festival de Fortnite, donde actúan los jugadores y sus compañeros de banda, se han transformado. Completo con edificios imponentes, un tren en la calle y suficiente graffiti para que esta banda se sienta como en casa, ¡los nuevos canales del escenario principal Gorillaz de principio a fin!

Los miembros de la banda de Gorillaz, Noodle, 2d, Russel y Murdoc serán personajes jugables en Fortnite (a través de atuendos), completos con accesorios temáticos en el juego.

Los cosméticos en el juego de Gorillaz estarán disponibles en la tienda de Fortnite o a través del pase de música como recompensas gratuitas o premium.

Además, Epic organizará un evento «Fortnite Festival IRL» en el Fortnite X Gorillaz emergente en Hackney Bridge Garden en Londres ahora hasta el 3 de septiembre. La ventana emergente «Fusiona los mundos de Gorillaz y Fortnite en una activación inmersiva llena de estaciones de juego, regalos, corrientes de juegos en vivo y actuaciones de DJ».