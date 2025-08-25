Lo que Ruben Amorim dijo después de que Fulham Draw Alarm Bells está sonando para Man United Favorite

Manchester United renunció a una ventaja para Pull Fulham el domingo y Kobbie Mainoo se quedó en el sofá, a pesar de su búsqueda de un ganador tardío.

Mainoo y sus compañeros de equipo durante la pretemporada

Manchester United regularmente recurrió a Harry Maguire en su hora de necesidad la temporada pasada.

De los cuatro goles del centro de fondo en 2024/25, tres pasaron 90 minutos. El otro resultó ser el ganador del partido en una victoria por 3-2 sobre la ciudad de Ipswich.

Su introducción de 87 minutos el domingo, sin duda, se habrá hecho con la carga de trabajo de jugadores en mente, pero no hay duda de que su amenaza en el cuadro de oposición también jugó un papel en el pensamiento de Ruben Amorim. Y casi funcionó, con Maguire en cualquier amplio en la fase final.

El cambio de Maguire casi ganó el juego, pero United podría no haber estado en posición de buscar un ganador tardío si no hubiera sido por algunos de los cambios anteriores a Amroim.

Los Baas United lamentaron la mentalidad de su lado al «solo pensar en mantener el beneficio» después de que se habían convertido en un objetivo, alegando que olvidaron «empujar al oponente». Sin embargo, fue él quien trajo a un mediocampista de Hold en forma de Manuel Ugarte, solo unos minutos antes de que Fulham dibujara el nivel, para reemplazar el siempre enérgico Masón Monte.

Diogo Dalot reemplazó a Amad a principios de la segunda mitad y hizo que Alex Iwobi eligiera demasiado espacio eligiendo mucho espacio para que Emile Smith Rowe nivelara los puntajes.

Hay mucho que analizar en los reemplazos que Amorim ha hecho, pero el jefe del United notó que discutió un reemplazo que no hizo durante su conferencia de prensa después del juego.

Kobbie Mainoo ha jugado como un no. 10 e incluso un falso nueve durante el tiempo de Amorim en Old Trafford. Los fanáticos gritan que Amorim organice una función para Mainoo, y los comentarios después del partido del gerente sugieren que hizo exactamente eso.

«Ahora está peleando con Bruno», dijo Amorim. «Y cambio dos centrocampistas. Salí de Mason Mount [play] Allí porque queremos marcar un gol y cuando cambié, sentí que el equipo tenía que regresar a un mediocampista cerca de Bruno.

«Entonces él (Mainoo) solo tiene que luchar por el puesto con Bruno, como [it] Debería estar en el Manchester United. [Sometimes] Él va a jugar con Bruno, pero en este momento está luchando contra Bruno por el puesto en el entrenamiento. «

No se puede negar el talento de Mainoo, es solo un caso de Amorim quien piensa la mejor manera de usarlo en su sistema. Pero cuando Mainoo está en una pelea con el Capitán y el Talismán Bruno Fernandes para un lugar en el equipo, realmente no se ve bien para la academia graduada.

El futuro de Fernandes volvió a estar bajo el microscopio de los últimos tiempos en medio de más especulaciones en torno a un movimiento a la Liga Saudi Pro. Sin embargo, las fuentes del club se sorprenden por la especulación y aún esperan que Fernandes permanezca en United.

Además de cada drama tardío, Fernandes se quedará en Old Trafford, y eso es ciertamente una buena noticia para United.

Donde ese Mainoo se va es otro asunto.