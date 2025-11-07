El gobierno de la ciudad de Semarang está preparando la ingeniería de tráfico para dar la bienvenida al Festival Universal Wayang.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang, a través del Departamento de Transporte, está preparando la ingeniería de tráfico para dar la bienvenida al Festival Universal Wayang en la plaza Simpang Lima Pancasila, Semarang, del 7 al 8 de noviembre de 2025.

Danang Kurniawan, secretario de la Oficina de Transporte de la ciudad de Semarang, dijo en Semarang el viernes que la ingeniería de tráfico durante el festival será situacional y se adaptará a las condiciones locales.

«Para las actividades en Simpang Lima el desvío de flujo es situacional, por lo que veremos cómo está el tráfico. Realizaremos los trámites (procedimientos establecidos) con la policía de tránsito de manera situacional», dijo.

Dijo que había habilitado varios espacios de estacionamiento para las personas que quisieran asistir a la presentación del Festival Universal Wayang.

«El estacionamiento VIP está ubicado en la carretera de circunvalación interior en el lado oeste de Simpang Lima. Para los invitados y el público en general, puede estar en la antigua E-Plaza, SMK 7 o Baiturrahman. También hemos preparado un carrito de golf para la movilidad de los huéspedes», dijo.

Si aún no es suficiente, dijo, se puede estacionar alrededor del centro comercial o en Jalan Pahlawan.

La medida se tomó para que las actividades artísticas y culturales pudieran continuar de manera ordenada sin interrumpir las actividades de los residentes locales, y la Agencia de Transporte hizo un llamado al público a llegar temprano y seguir las instrucciones de los oficiales en el campo.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, participará en una actuación wayang el segundo día del festival.

No es sólo un símbolo de presencia, sino que quiere mostrar que la cultura debe vivirse y no sólo verse.

«Quiero experimentar lo que es ser parte de una historia que enseña sabiduría y coraje. A través del wayang aprendemos a liderar con el corazón y a mantener la armonía», dijo.

Se espera que el festival, que estará abierto al público de forma gratuita durante dos días, sea un espacio de colaboración intergeneracional, con el tema «Semarang se está haciendo más grande, el wayang se está volviendo más global».

El Festival Semesta Wayang no solo ofrece entretenimiento, sino que también tiene un impacto económico en las mipymes y los profesionales del arte, con docenas de puestos locales de gastronomía, artesanía y moda destinados a animar también el área de Simpang Lima.

Además de las miles de personas que asistirán, el festival también contará con los comediantes Nunung y Cak Lontong para amenizar el ambiente, así como actuaciones de Wayang Orang Ngesti Pandawa, Wayang Sriwedari y el Teatro Semarang Lingkar.

«Lo más importante es que los residentes vengan, disfruten y estén orgullosos de su cultura. Ese es el espíritu del Festival Universal Wayang», concluye Agustina.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Semarang organiza un «Festival de Títeres del Universo» gratuito.