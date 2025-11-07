Noticias del Man United mientras David Beckham celebra y surge la posición de Glazers sobre la adquisición

El Manchester United buscará continuar su buena forma cuando juegue contra el Tottenham en la Premier League el sábado por la tarde.

El Manchester United se encuentra actualmente en buena forma y se enfrentará al Tottenham el sábado con el objetivo de sumar los tres puntos.

Los Red Devils parten hacia Londres a las 12.30 horas para el inicio temprano, después de una semana de entrenamiento en Carrington. El equipo de Rubén Amorim ha mostrado señales prometedoras últimamente, con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos.

Su victoria más importante se produjo en Anfield contra el Liverpool, donde Harry Maguire anotó el gol de la victoria para asegurar la victoria por 2-1 sobre sus rivales. El United actualmente ocupa el octavo lugar en la Premier League, pero tiene la oportunidad de cerrar la brecha a solo cinco puntos detrás del líder Arsenal, y adelantarse al Manchester City, Sunderland y Bournemouth, si logran asegurar una victoria el sábado antes de que jueguen otros equipos.

Una victoria sobre los Spurs también serviría como una dulce venganza después de su decepcionante derrota ante ellos en la final de la Europa League en mayo. Noticias de la noche de Manchester ofrece los últimos titulares de Old Trafford esta semana.

La política de adquisición de Glazers

Sir Jim Ratcliffe describió recientemente a los Glazer como «gente agradable» y «apasionada» por el Manchester United. (Imagen: (Foto de Jean Catuffe/Getty Images))

Según los informes, se podría persuadir a los Glazer, que poseen la participación mayoritaria en el United, para que vendan sus acciones en el club si «el precio es el adecuado». La familia empresarial estadounidense se ha enfrentado recientemente a una dura reacción de los aficionados por sus tratos con el equipo de la Premier League.

A principios de esta temporada, surgieron rumores de una posible adquisición por parte de un nuevo inversor, pero posteriormente fueron desestimados por funcionarios del United. Sin embargo, el Times sugiere que si los Glazer consideran que la oferta vale la pena, se les podría convencer de vender su participación en el club.

El informe afirma: «Creo que al precio correcto, [the Glazers] definitivamente haría eso [sell]. Había una cláusula en el acuerdo de Ratcliffe cuando compró el club – creo que entró en vigor en agosto de este año – lo que significaba que si llegaba la oferta adecuada – y creo que era más de unos 33 dólares por acción – los Glazer podrían vender todo el club.

«No solo se comprará su parte, sino que también se comprará a Sir Ratcliffe, por lo que existe la posibilidad de que los Glazer puedan vender todo el club, pero en este momento parece extraño con esta noticia, esta exageración y esta emoción causada por este tweet».

Los Glazer declararon públicamente por última vez su política de adquisición en abril, cuando el hermano menor, Edward, dijo: “Creo… Somos una empresa familiar, y en realidad fue una decisión que tomamos juntos.

“No todas las decisiones son inútiles, pero al final tenemos éxito como empresa familiar porque siempre hemos acordado que si la mayoría de los miembros de la familia quieren hacer algo, nos damos cuenta de que estamos en una empresa familiar y tenemos que hacerlo.

«Un día podría ser algo de lo que estoy a favor. Al día siguiente podría ser algo de lo que no estoy a favor. Fue una decisión familiar». [the minority takeover]».

Sir David Beckham celebra su título de caballero

Sir David Beckham celebró su prestigioso honor con su familia (Imagen: ANDREW MATTHEWS/POOL/AFP vía Getty Images)

La leyenda del fútbol Sir David Beckham celebró su reciente nombramiento como caballero con una lujosa comida en el famoso restaurante de Gordon Ramsay en Chelsea. La ex estrella del United fue reconocida por sus contribuciones al deporte y la caridad a principios de esta semana y fue vista disfrutando de una cena en el establecimiento con estrella Michelin.

The Sun informa que Beckham estuvo acompañado por su esposa Victoria y su familia, incluidos sus hijos Cruz y Romeo, su hija Harper y sus padres, Ted y Sandra. Ramsay, un amigo cercano y restaurador, también estuvo presente con su esposa Tana, así como el amigo de Beckham, Dave Gardner, y su esposa Jessica Clarke.

Brooklyn, el mayor de la familia Beckham, estuvo notablemente ausente de la cena de celebración en medio de las continuas tensiones familiares. El joven de 26 años aún no ha reconocido públicamente el honor de su padre, mientras que Sir David expresó su alegría por recibir un premio tan prestigioso.

Después de la ceremonia, el hombre de 50 años dijo: «No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriótico que soy: amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. Tengo suerte de haber viajado por el mundo y lo único que la gente quiere discutir conmigo es nuestra monarquía. Eso me enorgullece».

