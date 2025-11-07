El joven Will Byers lucha contra Vecna

Los primeros cinco minutos de la última temporada de “Cosas más extrañas” han sido revelados.

Después del estreno de la temporada 5 en Los Ángeles el jueves por la noche, Netflix lanzó por sorpresa el clip en YouTube, que lleva a los espectadores al comienzo de la serie después de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) en 1983.

Titulado «The Crawl», el primer episodio comienza con un joven Will en Upside Down, tratando de calmarse cantando suavemente «Should I Stay or Should I Go» de The Clash. De repente, un Demogorgon ataca, persiguiendo a Will hasta un árbol y provocando una caída retorcida. Will queda inconsciente y luego es arrastrado por el Demogorgon a la guarida de Vecna ​​(Jamie Campbell Bower). Envolviendo a Will en sus enredaderas con una sobre su boca, Vecna ​​dice espeluznantemente: «Por fin podemos comenzar. Tú y yo vamos a hacer cosas tan hermosas juntos».

El volumen 1 de la temporada 5 de “Stranger Things” se lanzará el 26 de noviembre, y el volumen 2 debutará el 25 de diciembre. El final de la serie se estrenará el 31 de diciembre.

«El otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las fisuras, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna», dice la sinopsis de la quinta temporada. «Pero él ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto la ciudad bajo cuarentena militar e intensificado su búsqueda de Eleven, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor pesado y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y más mortal que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, todo el grupo, permanezcan juntos, una última vez».

Mira los primeros cinco minutos de “Cosas más extrañas 5» abajo.