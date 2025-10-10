Las mujeres lideran la producción televisiva de Flandes a pesar de los reveses

Algunos de los proyectos televisivos más interesantes surgidos en Flandes tienen un factor clave en común: las directoras. En los últimos años, los proyectos apoyados por el Fondo Audiovisual de Flandes (VAF) han visto un aumento significativo de mujeres profesionales, pasando del 22% al 41%, y series como “Roomies”, de Flo Van Deuren y Kato De Boeck, han experimentado un gran éxito local e internacional.

hablando con VariedadLa directora de “La promoción del 2000”, Heleen Declercq, dice que cree que este aumento se debe a que la próxima generación de cineastas ha crecido con mujeres creativas a quienes admirar. Incluso directores relativamente más jóvenes como Van Deuren y De Boeck ya han comenzado a influir en quienes siguen sus pasos. “Hace unos tres años empezamos a ver más directoras y hay más mujeres graduándose en cine de ficción que antes”, añade Declercq.

Britt Raes, que está adaptando su cortometraje seleccionado en Berlín “Luce and the Rock” en una serie animada para Ketnet de VRT (la sección infantil de la emisora ​​belga), se hace eco de esa idea y observa un mayor número de mujeres que estudian animación. “He enseñado en la universidad durante algunos años y ha habido un cambio notable”, dice.

Raes menciona a Emma De Swaef, quien codirigió “The House” de Netflix, como ejemplo de talento femenino emergente. “Tener una serie como ésta es algo muy importante en tu currículum y es increíble para alguien joven ver que alguien de Flandes puede llegar a eso”, dice.

La próxima serie de comedia “BOHO”, sobre tres mujeres de treinta y tantos que navegan por la vida en Amberes, para el servicio belga Streamz, es un testimonio de la riqueza de la creatividad femenina flamenca. Todos los jefes de departamento de la producción eran mujeres, una experiencia que la directora Olympia Allaert califica de “asombrosa”. “Especialmente para una serie como esta, era importante comprender lo que sienten y atraviesan los personajes”, añade.

“En muchas producciones, todos los jefes de departamento son hombres y nadie dice: ‘Vaya, son demasiados hombres’, pero para las mujeres funciona de manera diferente”, señala la productora de la serie Helen Perquy de Shingle Jonnydepony. La veterana también subraya que ha sentido un retroceso en la industria en los últimos cinco años. «Los tomadores de decisiones están eligiendo la seguridad, sea lo que sea que eso signifique. Siento que se han vuelto más conservadores y, desafortunadamente, las mujeres todavía no son vistas como la opción segura. Suena cínico, pero el hombre blanco ha vuelto», dice.

Tanto Raes como Declercq dicen lo mismo y señalan que, si bien más mujeres se están capacitando para ingresar a la industria, todavía enfrentan algunos de los mismos viejos problemas una vez que ingresan. «No es que las puertas estén cerradas para mí, pero es posible que tenga que tocar cuando un hombre simplemente tiene que pasar», dice Raes. «Estoy bien tocando esas puertas, pero no todos tienen la energía o las condiciones para tocar, tocar y tocar».

Por último, Karla Puttemans, la nueva directora ejecutiva de VAF, dice que la paridad de género es «sin duda importante» para ella y la organización, pero refuerza la idea de que todos los avances recientes aún no han conducido a la igualdad. «El equilibrio de género sigue siendo inestable e incierto, por lo que nos mantenemos alerta y seguimos alentando y estimulando al sector en esta importante cuestión».