El gobierno de Batang Regency organiza un Festival de los Faroles hasta el 1 de enero de 2026

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, está organizando un Festival de la Luz (Lentera) para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026, que tendrá lugar en la Plaza Batang del 27 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, dijo el domingo que el Festival de las Luces de Batang 2025 se presentó como un espacio de entretenimiento y felicidad para que la gente de esta región disfrute del impulso del Año Nuevo.

“Presentamos este festival como entretenimiento para la gente de Batang para que puedan disfrutar con gran alegría el final de 2025 y la transición a 2026”, dijo.

Según él, la agenda del Festival de la Luz de Batang 2025 se creó con una preparación relativamente corta, pero el concepto y la presentación se consideraron capaces de crear una atmósfera interesante y animada.

Aunque se podría decir que el concepto fue repentino, dijo, los resultados son bastante buenos y pueden alegrar al público al recibir la víspera de Año Nuevo de 2026.

«Este es un capital importante para que la implementación del próximo año pueda ser más madura y vibrante», dijo.

Espera que el Festival de la Luz de Batang 2025 pueda convertirse en una agenda anual que continúe evolucionando en términos de concepto, escala de actividades e impacto económico en la comunidad, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) locales.

Según él, la implementación del Festival de la Luz de Batang 2025 también coincidió con la inauguración de la Exposición Batang Nusantara 2025, que mostró varios productos regionales superiores, exhibiciones de desarrollo y la participación de actores empresariales y PYME.

“Esperamos que la presencia del Festival y la Expo 2025 puedan estimular la economía de la comunidad y convertirse en un espacio de promoción del potencial regional”, afirmó.

