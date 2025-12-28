Los comentarios de Sir Alex Ferguson sobre Kobbie Mainoo dicen mucho tras la partida de Scott McTominay

Los sentimientos del ícono del Manchester United, Sir Alex Ferguson, son muy claros

Kobbie Mainoo podría dejar el Manchester United en enero (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Sir Alex Ferguson cree que los graduados de la academia seguirán formando la columna vertebral del futuro del Manchester United, a pesar de las recientes salidas de talentos locales como Scott McTominay y Alejandro Garnacho.

Ambas ex estrellas de Carrington abandonaron Old Trafford el año pasado, y su compañero graduado de la academia Kobbie Mainoo posiblemente haga lo mismo en enero. McTominay surgió del sistema juvenil del United en 2013 y ascendió de rango antes de debutar con el primer equipo en 2017.

El mediocampista escocés jugó 255 partidos con el United, anotó 29 goles y registró ocho asistencias antes de su traslado al Napoli en 2024. El exjefe Ferguson elogió a McTominay durante su etapa en el United y predijo que el mediocampista se convertiría en uno de los jugadores más destacados del club.

«Scott McTominay está emergiendo ahora como uno de los grandes jugadores del Man United», dijo Ferguson a la Federación Escocesa de Fútbol en 2021. «Cuando ves al Man United elegir su equipo para un gran partido, el nombre de McTominay aparece en él. Es un buen personaje, un gran entrenador. Sé un poco sobre el chico y creo que ese es el trasfondo».

Pero apenas tres años después, McTominay dejó el United y se convirtió en el nuevo héroe de Italia, contribuyendo al triunfo del Napoli en la Serie A en su primera temporada. Su compañero centrocampista Mainoo parece dispuesto a seguir los pasos de su ex colega, lo que sin duda decepcionará a Ferguson.

Scott McTominay dejó el United en 2024 (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

Hablando en un evento de golf en 2024, el legendario entrenador enfatizó que jugadores como Mainoo y Garnacho, que desde entonces se unieron al Chelsea, representan la esencia del club. Ferguson dijo: “Es lo básico, ¿no?

“Ha sido el corazón y el alma de lo que ha sido el Manchester United desde los días de Sir Matt Busby, quien inició todo el proceso de confiar en los jugadores jóvenes en el juego.

«Son jóvenes. Lo que están demostrando en este momento, la tranquilidad y la confianza para jugar en el primer equipo y no dejarse disuadir por ello. En cierto modo demuestra cuánto coraje tienen».

La posición de Ferguson queda clara en estos comentarios sobre la posible marcha de Mainoo: véndelo y dejarás atrás la esencia de lo que representa el Manchester United.

A pesar de las especulaciones que sugieren que el internacional inglés podría abandonar Old Trafford, el actual entrenador Ruben Amorim insiste en que no está presionando para que Mainoo se vaya. Antes de la victoria del United por 1-0 sobre Newcastle en el Boxing Day, el técnico portugués insistió en que el mediocampista se quedaría quieto.

Amorim dijo: «Kobbie Mainoo siempre tendrá la oportunidad que tiene. Jugó en diferentes posiciones, hablamos sobre la posición de Casemiro, él puede hacerlo».

Amorim insiste en que Mainoo permanecerá en Manchester (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

«Si juegas con un tres, él puede jugar como lo hicimos en el último partido con la posición de Mason Mount. Puede jugar allí. Será el futuro del Manchester United, esa es mi sensación. Sólo tiene que esperar su oportunidad y en dos días todo puede cambiar en el fútbol».

Hablando de las opciones en el mediocampo del United, el jugador de 40 años añadió: «Si no conseguimos a alguien, será difícil». [let Mainoo leave]. Somos más bajos.

«Incluso con la plantilla completa estamos más cerca de todo lo que pueda pasar aquí. Somos un club con una gran responsabilidad. Estamos lidiando con todos estos problemas y en la mente de todos tenemos que ganar todos los partidos, no hay excusas. Por lo tanto, será difícil dejar el club si no conseguimos un sustituto».

“Unos días antes [his injury]Hablamos de que Kobbie no tiene los minutos que merece o necesita. Entonces existe una posibilidad y Kobbie no está allí.

«A veces trae mala suerte y este año tenemos algunos momentos de mala suerte».