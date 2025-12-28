Kate Winslet dice que sus ‘primeras experiencias íntimas’ fueron con mujeres

Durante un episodio reciente del programa “Equipo Deakins» podcast, Kate Winslet habló de su debut en Peter JacksonEl thriller dramático de 1994 “Heavenly Creatures”, que sigue al ganador del Oscar y Melanie Lynskey como dos adolescentes que comparten una amistad peligrosamente obsesiva. Cuando se le preguntó cuánto de sí misma aportó al papel de Julieta, Winslet compartió que sus “primeras experiencias íntimas” cuando era adolescente fueron “con chicas”, lo que la ayudó a comprender la “conexión realmente intensa” en el corazón de la película.

«Compartiré algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas cuando era adolescente fueron en realidad con chicas», dijo Winslet. «Había besado a algunas chicas y a algunos niños, pero no estaba particularmente evolucionado en ninguna dirección».

Y añadió: «En esa etapa de mi vida, ciertamente sentí curiosidad, y creo que había algo en la conexión realmente intensa que tenían esas dos mujeres que entendí profundamente. Fui absorbida tan inmediatamente por el vórtice de ese mundo en el que se encontraban que obviamente se volvió terriblemente dañino para ambas, y tenían enormes inseguridades y vulnerabilidades».

Winslet explicó más tarde que, si bien «no podía entender realmente» los elementos más oscuros de la película, se conectó con las profundas conexiones personales que alguien puede formar cuando es joven y «vulnerable».

“Heavenly Creatures” fue el papel destacado de Winslet. Ella le dijo al «Equipo Deakins» que «nunca tuvo un guión de película» antes de audicionar para la película. También fue la primera incursión de Jackson en el teatro. Antes de dirigir “Heavenly Creatures”, sus créditos como director incluyeron películas de terror como “Bad Taste” y “Dead Alive” y la comedia negra “Meet the Feebles”.

En los años posteriores a “Heavenly Creatures”, Winslet protagonizó “Sense and Sensibility”, “Jude” y “Hamlet” antes de aterrizar en “Titanic” en 1997.