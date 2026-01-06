Inara Rusli pide la paz, la policía continúa llevando a cabo casos con 7 CCTV hasta que Instagram DM se convierta en evidencia

Jacarta – Caso de presunto adulterio que arrastra nombres Inara Rusli e Insanul Fahmi entró en un nuevo capítulo. La policía garantiza que el proceso legal continúa programando una audiencia del caso, a pesar de que el denunciado ha presentado una solicitud de resolución pacífica.

Este paso para presentar un caso se tomó tras un informe presentado por Wardatina Mawa. Este proceso tiene como objetivo determinar la dirección y el estado posterior del informe de presunto adulterio que actualmente está a cargo de los investigadores de la Policía de Metro Jaya. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enfatizaron que los mecanismos legales deben continuar funcionando de acuerdo con los procedimientos. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El jefe de la subdivisión de Penmas Polda Metro Jaya AKBP, Reonald Simanjuntak, explicó que los investigadores establecerán inmediatamente un cronograma para mantener el caso para investigar a fondo el informe. Según él, la presentación de un caso es una etapa importante antes de que la policía tome nuevas decisiones.

«Para este caso, realizaremos un título de caso, donde los investigadores programarán una fecha para el caso IR», dijo AKBP Reonald Simanjuntak, el martes 6 de enero de 2026.

Por otro lado, Reonald confirmó que hubo esfuerzos por parte del denunciado para tomar el camino de la justicia restaurativa (RJ). Sin embargo, se consideró que la solicitud no cumplía con los requisitos administrativos determinados por la normativa legal.

«Le comunicamos al interesado que hay una solicitud del denunciado para presentar una solicitud de RJ. Sin embargo, en la solicitud de RJ no se adjunta una carta de paz y una carta de revocación del informe del reportero», explicó.

En estas condiciones, la policía enfatizó que no tenía base legal para detener o retrasar el proceso de investigación. Mientras no exista un acuerdo legal de paz entre las dos partes, los informes entrantes se procesarán como deberían.

«Mientras no haya un acuerdo de paz y no se haya retirado el informe, el caso seguirá como debe», subrayó.

No sólo se trata de cuestiones administrativas, los investigadores también han obtenido una serie de pruebas que se consideran relevantes para la denuncia del presunto adulterio. Esta evidencia es una base importante para que las autoridades investiguen el incidente reportado.

Algunas de las pruebas recopiladas incluyen siete grabaciones de vídeo de CCTV almacenadas en un disco flash. Aparte de eso, también hay capturas de pantalla de conversaciones a través de mensajes directos (DM) de Instagram, así como documentos de la administración de población relacionados con los partidos.