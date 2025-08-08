El gobernador de Java central que empuja Cilacap acelera el permiso del patrimonio industrial

Semarang, Java Central (Antara) -Java Céntra Gouverneur Ahmad Luthfi alentó al gobierno de la regencia de Cilacap, Java central, a garantizar un permiso para el área de asignación industrial (KPI) en un patrimonio industrial (KI), lo que es más fácil ofrecer al gobierno provincial.

«El regente primero determina el área industrial, de modo que lo vendamos fácilmente a los inversores. Si no, es difícil», dijo al recibir una audiencia del regente de Cilacap y representantes de los inversores del PT Sumbera Primadaya (S2P) en Semarang, Java Central, viernes.

Asistente -Conómico y Desarrollo del Secretario Provincial de Java Central Sujarwanto Dwiatmoko explicó que el desarrollo de la región sur de Java central es una parte importante del programa del gobernador.

El objetivo, dijo, era crear un equilibrio entre el norte y el sur, y nivelar el desarrollo y el fortalecimiento del territorio.

«Por lo tanto, el programa de regente (Cilacap) para fortalecer el KPI en un área industrial, creo que esta es una de las cosas razonablemente buenas. El gobernador ordena inmediatamente para garantizar una licencia del área industrial», dijo mientras acompaña al gobernador de Java Central.

La voluntad de la infraestructura facilitará el fomento de los inversores en el desarrollo de su industria en Cilacap.

Dio un ejemplo de S2P que ya tiene un buen concepto para el desarrollo industrial en la región de Cilacap, que está relacionado con productos reducidos por energía.

«Incluyendo el cobre aguas abajo. Esto está en el contexto del fortalecimiento de la industria nacional de metales en el Nacional. Este programa es muy bueno e intentaremos alentar esto lo mejor posible, para que haya una aceleración para la realización», dijo.

El regente de Cilacap Syamsul Auliya Rachman dijo que su partido quería ser parte del desarrollo de la región sur de Java Central.

«Es por eso que traemos a uno de los inversores que ya existen en Cilacap para pedir la bendición y el apoyo al gobernador cuando desarrollamos inversiones en el área de designación industrial allí», dijo.

El apoyo esperado por el gobierno de la regencia de Cilacap del gobierno provincial de la Java central debe comunicarse con Kodam IV/Diponegoro y ministerios relacionados.

Porque, dijo, muchos países en la designación industrial de Kodam IV/Diponegoro, y otro apoyo llevan a los inversores a invertir en Cilacap.

«Anteriormente, Alhamdulillah, el apoyo del gobernador, listo para comunicarse con el comandante militar, incluso al ministro», dijo.

Mientras tanto, Rizal Yasin, presidente del presidente del grupo S2P, Rizal Yasin, dijo que el apoyo del gobierno provincial de Java Central y el gobierno de la regencia de Cilacap que se necesita para acelerar la realización de las inversiones, además, el potencial de la industria en Cilacap aún puede trabajar.

Dijo que existe la industria petroquímica en Cilacap, la conveniencia de esto sigue siendo una electricidad que respalda la industria del cobre y otros potenciales con respecto al automóvil.

«Hoy se confirma que el gobernador mantiene el apoyo, y también estamos listos para participar y esperamos que la comprensión pueda acelerarse porque tenemos que aprovechar las oportunidades», dijo.

