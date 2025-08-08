La implementación de la escuela popular de Asta Cita debe ser la columna vertebral de los recursos humanos indonesios

Yakarta, Viva – Consejo Regional Representante (DPD) La República de Indonesia expresó pleno apoyo para la implementación del programa Escuela de la genteque se inició como parte de la implementación del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

Este programa se considera un paso concreto para realizar el desarrollo de recursos humanos (SDM) Superior, especialmente en áreas que han sido tocadas por el acceso educación formal.

El presidente del DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dijo que las escuelas del pueblo son una forma tangible de presencia del estado en la comunidad, especialmente aquellos que están en condiciones de vulnerables sociales y económicas.



Presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD), Sultán B Najamudin

Afirmó que esta iniciativa estaba muy en armonía con el cuarto punto de Asta Cita, a saber, construir recursos humanos superiores a través del fortalecimiento de los sectores de educación, ciencia y tecnología.

«La escuela People’s es una forma tangible de alineaciones estatales con la Sociedad Marginal. En el DPD RI apoyamos plenamente este paso progresivo como parte de un esfuerzo por fortalecer la base de los recursos humanos nacionales», dijo Sultan en su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

El Sultán destacó específicamente la implementación de este programa en Kaur Regency, provincia de Bengkulu, que se convirtió en una de las áreas piloto nacionales. Según él, la presencia de escuelas de personas en regiones como Kaur es una afirmación de que la educación equitativa es una prioridad estratégica hacia el oro de Indonesia 2045.

Esta formación muestra un fuerte compromiso del gobierno para alentar la igual distribución de la educación y el fortalecimiento de los recursos humanos como parte de una gran agenda hacia Indonesia EMAS 2045.

La ubicación de la Escuela Popular en Kaur Regency, continuo Sultan, ha aprobado la fase de verificación para escuelas permanentes, a saber: en Cucupan Village, Muara District y Sman 11 (renovación). Todos los requisitos han sido cumplidos y solo están esperando DED (Ingeniería de Diseño detallada) por el Ministerio de Obras Públicas.

Especialmente para Sman 11 en Padang Petron Village, Kab. Kaur, el progreso del desarrollo físico está en marcha y está programado para comenzar a operar a mediados de agosto de 2025. Esta escuela acomodará a 100 estudiantes (40 estudiantes de secundaria y 60 estudiantes de secundaria).

«La colaboración entre el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional es la clave del éxito de este programa. Debemos alentar a las escuelas de las personas a convertirse en movimientos nacionales», dijo el vicegobernador de Bengkulu 2013-2015.

Sin embargo, el Sultán enfatizó que el éxito de las escuelas del pueblo no debe medirse únicamente del aspecto de la infraestructura. Destacó la importancia del plan de estudios contextual, la capacitación adaptativa de los maestros y la asistencia social para los estudiantes para que los resultados realmente tocara la raíz del problema de la desigualdad educativa.

«La educación no solo se puede construir a partir de edificios y escritorio. Necesitamos un enfoque humanista, relevante y poder responder a los desafíos socioeconómicos de los estudiantes en el campo», explicó.

El Sultán es de vista, este programa debe ser un símbolo de la transformación de la educación nacional hacia un sistema más justo, equitativo e inclusivo. Espera que las escuelas de las personas puedan ser una herramienta poderosa en el alivio de la pobreza, al tiempo que fortalece la base del ecosistema educativo basado en la justicia social.

DPD RI se compromete a ser un socio gubernamental activo para supervisar la implementación de ASTA CITA, especialmente en el campo de la educación. El Sultán aseguró que el apoyo total del DPD RI continuaría siendo brindado en forma de supervisión, legislación y facilitación de la aceleración de la construcción de escuelas comunitarias en toda Indonesia.

«Debemos hacer que la escuela popular sea la columna vertebral del desarrollo de los recursos humanos de la nación, especialmente en áreas desfavorecidas. Esta es una inversión a largo plazo hacia Indonesia Gold Indonesia 2045», concluyó.

En el contexto nacional, hasta el primer semestre de 2025, la implementación del programa escolar popular mostró desarrollos significativos. En la ola inicial (etapa I), el gobierno ha establecido hasta 100 ubicaciones pioneras distribuidas en varias regiones de Indonesia.

De estos, hasta 63 ubicaciones han operado oficialmente desde el 14 de julio de 2025, con un total de 247 grupos de estudio y 6.180 estudiantes de familias vulnerables y grupos comunitarios desfavorecidos. A finales de julio de 2025, 37 escuelas de personas también han aumentado y atacado la adición de 59 escuelas de personas para operar en septiembre.

El gobierno está apuntando a esta etapa operativa para comenzar a mediados de agosto de 2025, con el apoyo del presupuesto de desarrollo de alrededor de Rp206.17 mil millones.

En general, hasta mediados de -2025, el presupuesto total que ha sido desembolsado por el Ministerio de Obras Públicas para apoyar el programa escolar popular ha alcanzado RP327.1 mil millones.