Armas tiene $ 5.7 millones en avances, Freakier Friday a 3M

La taquilla se está volviendo mucho más extraña este viernes, con dos nuevas películas que llegan a los cines y luchan por el lugar número 1: «Viernes más extraño» y «Arma. «

La comedia de Disney Body-Swap ha obtenido $ 3.1 millones en vistas previas del jueves en la taquilla, mientras que Warner Bros. ‘ Horror Thriller tiene $ 5.7 millones.

«Freakier Friday», protagonizado por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis 22 años después de la película original, está en camino de ganar $ 27 millones a $ 30 millones este fin de semana, mientras que las «Armas» del director Zach Cregger, el seguimiento de su Horror de 2022 «Bárbaro», se espera que sea cuello con $ 25 a $ 30 millones. Ambos se enfrentarán a «Fantastic Four: First Steps» de Marvel, que tiene como objetivo ganar $ 18 millones a $ 20 millones en su tercer fin de semana de lanzamiento. Después de debutar a un fuerte $ 117.6 millones hace dos semanas, «Fantastic Four» se desplomó 66% en su segundo fin de semana. Lanzar un 50% en su tercer fin de semana lo pondría entre «Captain America: Brave New World» de Marvel y «Thor: Love and Thunder», que tuvieron la misma disminución. «Fantastic Four» está en camino de superar los Fourquel «Captain America», que ganó $ 415 millones a nivel mundial, pero no será el salvador de taquilla que Marvel necesita.

El cuerpo cambia en «Freakier Friday» se duplican esta vez, con las estrellas jóvenes Julia Butters y Sophia Hammons uniéndose a Lohan y Curtis. Anna Coleman (Lohan) tiene una hija, Harper (Butters), y la próxima hijastra, Lily (Hammons), que intercambia cuerpos con matriarca Tess (Curtis). Los miembros del reparto que regresan también incluyen a Chad Michael Murray y Mark Harmon, y los recién llegados son Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Vanessa Bayer y más. La secuela tiene un presupuesto de producción ordenado de $ 42 millones.

Las «armas» clasificadas por R son extrañas por derecho propio; Sigue a un grupo de 17 escolares que desaparecen en medio de la noche por aparentemente ninguna razón. Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich protagonizan varios miembros de la comunidad que se ven afectados por la tragedia e intentan descubrir el misterio. Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan y más estrella en el horror, que solo costó $ 38 millones para producir.