El Gobernador de Java Central ha financiado la administración de SIM Dozens de Tocycle -Taxis en línea

Semarang (Antara) – Java central – Gobernador Ahmad Luthfi financia la gestión de una licencia de conducir (SIM) para docenas de taxistas de motocicletas en línea o taxis de motocicletas en línea A qué hora tuvo lugar o murió la simplicidad.

«Aquí está el Sim Dead, que cancela mi mano.

La ayuda se brindó al conductor que participó en el taller de socio de taxi en motocicleta En línea Y transporte especial de alquiler con el gobernador de Java Central en Gor Jatidiri, Semarang.

Explicó que el accidente de tráfico había hecho la mayor contribución a la muerte en el centro de Java.

Por esta razón, se deben cumplir los requisitos de seguridad en la carretera, uno de los cuales se ve por la propiedad de un SIM.

«Así que ponemos a los conductores cuyos conductores cuyos conductores mueren. Ayudamos para que no suceda cuando está en la calle. Los ayudamos»

Los pasos de Lutfi eliminaron los costos de la parte posterior del SIM para activar el SIM, fueron recibidos con entusiasmo por los conductores de OJOL que estaban presentes en el estadio Jatidiri. Se unieron de inmediato para registrar la gestión de SIM

Uno de los conductores de OJOL que recibió un premio del gobernador del centro de Java fue Joko Purnomo, quien ha sido el conductor de OJOL durante siete años.

Está agradecido por la política porque la ayuda de los costos de activación o la combinación de una licencia de conducir muerta es muy útil para el trabajo sin problemas.

«Alhamdulillah, es una política del gobierno central de Java. Esperemos que lo hagamos. Director Ojol es entusiasta buscando órdenes. El papel del gobierno es muy útil para el funcionamiento suave de nuestro trabajo, especialmente con el SIM activo «, dijo.

Joko afirmó que su SIM había muerto durante aproximadamente un año y no podía extender el SIM porque sus ingresos eran suficientes para satisfacer las necesidades diarias de la familia.

«Murió aproximadamente un año. Hay muchas necesidades. Ingresos para cubrir las necesidades para que no pueda extender el SIM», dijo.

Otro conductor de Ojol, Musafak, también dijo que su SIM había muerto durante más de un año, por lo que la posibilidad de que el gobernador Ahmad Lutfi fuera muy útil.

«Alhamdulillah Hay la oportunidad de expandir a Sim nuevamente, gratis. Al principio no había dinero para la extensión de SIM, murió desde junio de 2024. Muchas gracias, ayudó mucho», dijo.

