Bowen Yang sobre ser el único nominado asiático de Emmy para actuar

Bowen Yang Hizo la historia del Emmy cuando consiguió su cuarta nominación de actuación para «Saturday Night Live. «

Fue nominado para un actor de apoyo sobresaliente en una serie de comedia por su trabajo en el programa de comedia de bocetos nocturno. Con esa nominación, Yang es ahora el artista masculino asiático más nominado.

Hablar con Casa de oroes una tostada de casa para el EmmysDonde fue celebrado con un reconocimiento especial, dijo: «Descubrí hoy, soy el único nominado de AAPI en las categorías de actuación este año, que no me da ningún orgullo.

El año pasado, «shōgun» Records de Emmy destrozados Cuando se llevó a casa 18 trofeos. Ese programa también rompió registros para la representación asiática. Anna Sawai hizo historia al convertirse en la primera estrella japonesa en ganar el premio EMMY de horario estelar para la actriz principal. Hiroyuki Sanada siguió eso al convertirse en el primer actor japonés en ganar para el actor principal.

Mientras que las nominaciones del Emmy de 2025 proporcionaron nominaciones históricas, También fue el peor en cinco años para los actores de color.. El cofundador de Gold House, Bing Chen, tomó el podio y señaló: «También estamos aquí para recordarnos mutuamente que una marea ascendente realmente levanta todos los barcos, y para todos los que nos encontramos, tal como sabemos, que cuando una persona gana, inmediatamente desbloquea oportunidades para todos nosotros».

Yang, Celeste Yim, «The Pitt» protagonizada por Shabana Azeez y Supriya Ganesh, el actor del «jefe de guerra» Derek Hinkey, así como Sanada, se encontraban entre los que asistieron celebrando a la comunidad nominada al Emmy AAPI.

En sus comentarios, Yang elogió a Gold House, una organización sin fines de lucro que trabaja para promover e invertir en creadores, empresas y narradores de AAPI, por sus continuos esfuerzos. «Cada vez que trato de describir lo que Gold House le hace a otras personas, siempre me encuentro con una respuesta, porque es muy difícil de encontrar. Estaba con Bing hace un par de semanas, y lo presentaban a alguien. Me di cuenta,» Oh, esta es Bing Chen, que dirige una compañía llamada Gold House, y son increíbles. Son iniciados por Asians, por asianos «. Los creadores de sabor y concluyeron sus comentarios al decir: «En un año en que parece que tal vez una cierta industria no está dando honoríficos a una parte de nuestra población, es porque somos difíciles de definir. Y felicidades a la Casa de Oro por desafiar la categorización. Que todos hagamos lo mismo».