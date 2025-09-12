Unai Emery revela la reacción de Emiliano Martínez a la transferencia de Manchester United desaparecida

Man Utd firmó a Senne Lammens en el día de transferencia de la fecha límite, lo que significaba que Emiliano Martínez se estaba quedando en Aston Villa.

Unai Emery ha hablado sobre Emi Martínez (Imagen: Sky Sports)

UNAI Emery ha afirmado que Emiliano Martínez está «feliz» de quedarse en Aston Villa después de perderse una transferencia al Manchester United.

United consideró el consumo de la Premier League Martínez en los últimos días de la ventana de verano, pero al final se logró un avance para firmar el objetivo de la primera opción, Senne Lammens.

Lammens llegó de Royal Amberes por £ 18.2 millones, más complementos, tarde en el día de la fecha límite de transferencia.

Lammens, sin embargo, es una firma a largo plazo para el futuro y Ruben Amorim ya ha confirmado que Altay Bayindir comenzará en el Etihad el domingo por la tarde contra Manchester City.

Martínez no necesitaría tiempo para establecerse en Old Trafford, pero las fuentes de United están convencidas de que tomaron la decisión correcta.

Emery dejó a Martínez lejos del equipo de Aston Villa en la víspera del día de la fecha límite, que insinuó que podría estar en movimiento, pero el jugador de 33 años se quedará en Birmingham esta temporada.

Emery discutió a Martínez en una conferencia de prensa y explicó: «Todo lo que sucede con los jugadores que tenemos, tal vez quedándonos, tal vez casi se quedaron, tal vez otros jugadores estaban cerca de otros o para ir con nosotros. Para mí es normal, lo entiendo por completo, todo.

“Alojarse aquí, Emi Martínez, es una buena noticia, estoy muy feliz. Es el mejor guardián del mundo y su dedicación a Aston Villa es enorme.

«Siempre entrena para convertirse en el mejor y siempre respeta a Aston Villa. No cambia. Algunas circunstancias suceden, pero todos están felices, la energía de hoy fue muy buena.

«EMI está feliz y sabe que su desafío es con Aston Villa y su equipo nacional. Tiene muchos desafíos este año.

«Estoy emocionado y motivado y deseo jugar contra Everton en un nuevo estadio mañana y juegan muy bien».

Se le preguntó a Amorim sobre Lammens en su conferencia de prensa y dijo: «Estamos realmente satisfechos. Es un guardián con mucho potencial, sé que estamos en un momento en que el guardián debe ser realmente fuerte y tener mucha experiencia.

«Pero incluso cuando tenemos que mirar el presente, pero con un enfoque en el futuro, es un poco de ambos. Un hombre con un gran potencial, otra opción para jugar y estará listo.

«A veces, como club, intenta ver diferentes opciones, a veces puede hacer alguna opción, tenemos una opción que puede darnos cosas diferentes en este momento, pero también tiene el potencial de ser nuestro portero durante muchos años. Ese fue en última instancia nuestra elección.

«Altay continúa (en la meta) porque es una competencia diferente, otro país, diferentes sesiones de entrenamiento, una pelota diferente, por lo que intentaremos mantener eso. Lucharán por la posición. Está claro para este juego que Altay comenzará».

