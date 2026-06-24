La temporada 15 de ‘King of the Hill’ sorprende a Annecy mientras el juez acepta el premio

Puede que Hank Hill (Mike Judge) ya no trabaje para Strickland Propane, pero sigue creyendo firmemente en los viejos motores de combustión y la maquinaria estadounidense. Entonces, cuando encuentra un extraño camión eléctrico estacionado justo afuera de su casa, se desata el infierno.

Esta es la premisa de un episodio de la temporada 15 de “King of the Hill” que se proyectó para el público en el Festival de Animación de Annecy 2026 antes del estreno de la temporada el 20 de julio en Hulu.

Además del episodio, el público tuvo la oportunidad de ver el avance de la temporada 15, que muestra historias de Bobby (Pamela Adlon) diversificándose en su trabajo en un restaurante y comenzando una relación con Connie (Lauren Tom), mientras que Peggy (Kathy Najimy) se vuelve realmente competitiva en un nuevo pasatiempo.

El cocreador Mike Judge estuvo en Annecy para presentar el episodio y para recibir un Premio Cristal Honorario por sus contribuciones a la animación. El director artístico de Annecy, Marcel Jean, lo presentó diciendo que hace mucho tiempo concedió una entrevista diciendo que Judge era el único invitado que no había tenido en Annecy pero que quería traer desesperadamente. “Finalmente está aquí”, dijo.

El premio fue presentado por el cofundador de Titmouse Inc., Chris Prynoski, de quien Judge bromeó que nunca había sido visto en público “sin su gorra Budweiser” hasta ahora. En su discurso de aceptación, Judge recordó que se metió por primera vez en la animación a los 7 años cuando veía “Gumby” y sintió curiosidad por cómo se mueven los personajes. Luego tomó una clase en la YMCA y se obsesionó con la animación de libros animados, pero finalmente lo superó y consiguió un trabajo de ingeniería. No fue hasta que leyó un artículo sobre un animador de Texas llamado Paul Claerhout (“Jimmy Neutron”, “Bob’s Burgers”) que Judge decidió darle otra oportunidad al medio.

«Los animadores son una raza única», dijo Judge en su discurso. «Se necesita cierto tipo de bicho raro para hacer una película, fotograma a fotograma, y ​​descubrí que esa es mi gente. Así que gracias a todos los bichos raros como yo».

El episodio trata principalmente sobre el pánico de Hank por el camión eléctrico y el pánico por lo que pensarían sus amigos y vecinos si él fuera dueño de tal monstruosidad. Siempre de mente abierta, en el momento en que Hank comienza a leer sobre las características del camión para intentar descubrir quién es el propietario, siente un poco de curiosidad y casi cambia de opinión sobre la tecnología. Esto no dura mucho, porque sus amigos inmediatamente lo obligan a dejar de pensar en esos pensamientos, provocando grandes risas entre el público del festival. Mientras tanto, Bobby está lanzando suavemente su relación, lo que lleva a Chane a castigar a Bobby despidiendo a su socio de restaurante, Goose, a Bobby’s Maverick.

Después de la proyección, Judge volvió a subir al escenario con el cocreador Greg Daniels y el showrunner Saladin K. Patterson para una breve sesión de preguntas y respuestas sobre el resurgimiento de “King of the Hill”. Cuando se le preguntó sobre el humor de observación y las ideas para los episodios, Patterson reveló que este episodio en particular se inspiró parcialmente en él conduciendo un Tesla.

«Solía ​​presumir dejándolo venir y conducirse solo para venir a recogerme», dijo el showrunner. «A los escritores les encantó ese chiste y lo convirtieron en el episodio».

Cuando se le preguntó sobre el impacto duradero de la serie y si representa a Estados Unidos, Judge estuvo de acuerdo, parcialmente. «Supongo que representa cierta parte de Estados Unidos. Está ambientada en Texas, pero creo que en cualquier lugar hay este tipo de tipos, motores y cortadoras de césped. Hank es el tío de todos».

Parte del atractivo único del programa, particularmente el resurgimiento, es ver a los personajes envejecer y evolucionar con el tiempo. Para Daniels, las décadas transcurridas desde que se emitió el programa le han hecho identificarse con Hank Hill de formas inesperadas. «Sin compartir demasiado, pensé que era muy divertido darle a Hank algo llamado uretra estrecha, que pensé que habíamos inventado. Ahora veo que en realidad es muy real», dijo riendo. Dicho esto, aunque los creadores hablaron de tener planes a largo plazo para la serie, y a pesar del éxito de esta reactivación, no esperen que “King of the Hill” vuelva a envejecer a los personajes. “No creo que alguna vez los ingresemos en un asilo de ancianos”, dijo Judge.

Cuando surgió el tema de un largometraje, Judge recordó que en los años 90 hubo conversaciones sobre hacer una posible película de “El rey de la colina”, pero nunca se materializaron. «Los Simpson transcurrieron hasta 2007, por lo que lleva tiempo. Espero que la gente de Disney y Hulu esté escuchando».