MAGELANG (Antara) – El Ayuntamiento de Magelang invita a los residentes del movimiento de padres Foster para evitar el retraso en el retraso (Catintería) como un esfuerzo colectivo para reducir el retraso en su área.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono, en Magelang, Central Java, dijo el miércoles que se esforzaba por salvar a la próxima generación de la amenaza de dispersión, que actualmente sigue siendo un problema grave en la ciudad de Magelang.

«A través del Ministerio de Empoderamiento de Mujeres, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (DPMP4KB) de la ciudad de Magelang, invito a todos los elementos de la sociedad a participar en este movimiento. Las circunstancias que nos enfrentamos actualmente son realmente precariosas y no se pueden posponer», dijo.

Dijo que no menos de 537 niños pequeños o el 12.4 por ciento de los grupos de juego totales corren el riesgo de obstaculizar a Magelang en la ciudad. Además, hay 431 niños pequeños (10 por ciento) que han experimentado bajo peso y 181 niños pequeños (4.2 por ciento) experimentan residuos o escasez nutricional aguda que requieren intervención inmediata.

Según él, este problema no solo puede ser resuelto por el gobierno, sino que requiere una cooperación mutua para todos los elementos de Pentahelix, incluidos el gobierno, la comunidad, el mundo de los negocios, las universidades y los medios de comunicación.

«A través del programa Genting, se espera que las partes estén dispuestas a ser padres adoptivos para niños de familias pobres que corren el riesgo de obstaculizar», dijo.

En esa oportunidad, apreciaba una serie de partes que habían declarado su dedicación para apoyar el programa Genting, incluida la ciudad de Baznas Magelang (15 niños), DPMP4KB Magelang City (7 niños), sucursal central de Java Magelang (10 niños), Magelang Bank (7 niños), Oficina de Educación y Cultura (1 niño).

El jefe interino de la ciudad de Magelang DPMP4KB, Wawan Setiadi, explicó que Genting tenía como objetivo limpiar la preocupación y la participación de la comunidad, el mundo de los negocios y los líderes comunitarios para niños pequeños durante dos años (Baduta) y mujeres embarazadas que arriesgan el riesgo de aturdir.

El programa Genting invita a las partes a hacer una contribución de RP. 15,000 por día por niño durante seis meses. El objetivo es una mala familia o grupos vulnerables en la ciudad de Magelang, con un objetivo total de 178 Baduta.

«Se dará ayuda en forma de paquetes de alimentos, educación para la salud y ayuda, de modo que se espera que el estado alimentario de los niños mejore y realice una generación saludable, inteligente y rezagada», dijo.

El programa Genting lleva seis meses, desde agosto de 2025 hasta enero de 2026, con la implementación en Puskesmas y Kelurahan en la ciudad de Magelang.

