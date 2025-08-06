La preparación de la Audición de Juegos Hunger de Alyson Stoner la envió al campamento de pérdida de peso

Alyson StonerEl ex actor de niños y adolescentes de «más barato de la docena» y «Camp Rock», que también tuvo una aclamada carrera como bailarina en las películas de «Step Up» y varios videos musicales de Missy Elliot, está publicando una memoria este mes sobre los altibajos de su carrera en Hollywood. En un nuevo extracto publicado por Feria de VanidadElla revela el brutal régimen de dieta y ejercicio que infligió a sí misma en medio de un trastorno alimentario para ganar el papel de Katniss Everdeen en «el» Juegos de hambre. »

«Katniss fue el papel último y el mejor protagonista femenino fuerte: impulsado por un propósito, afilado, atlético y, afortunadamente, una heroína cuyas capacidades eran más importantes que la belleza física. Pero el papel era jugar con fuego para mí», escribe Stoner. «Katniss era característicamente delgada, no de hambre, sino lo suficientemente pequeño como para reflexionar sobre crecer en un distrito subfinado, y musculoso por la caza y el tiro con arco. Si iba a dedicarme a verificar cada caja de la descripción del personaje, tuve que comprometerme a un entrenamiento extenuante sin sucumbir completamente a mi trastorno alimentario».

Stoner admite que como ex estrella adolescente de Disney que encabezó «The Hunger Games» fue un «tiro largo», pero se aferró a la esperanza porque no era demasiado «poco realista para que un director arrancara a una persona inesperada de la multitud y los hiciera una estrella tampoco».

A los 17 años, Stoner fue aprobado para asistir a «un campamento de pérdida de peso médico de renombre mundial» para ayudarla a entrar en forma de Katniss Everdeen a pesar de que ya tenía un peso drástico. El programa consistió en «dos semanas de siete horas de ejercicio diario en un déficit de calorías».

«No reconocí las excepciones irracionales que los médicos (y la sociedad) hicieron para Hollywood, porque era todo lo que sabía», escribe Stoner. «Incluso a los 10 años, tuve que conseguir un físico médico antes de volar para filmar» más barato por la docena «, y un médico referido a la industria descubrió un soplo cardíaco. Al compartir que tenía hechizos y apagones mareados, no marcó nada en mi archivo porque» podría evitar que la compañía de producción te permita trabajar «. Seguí las órdenes del médico e ignoré el murmullo como lo hizo, dedicando que Hollywood debe existir por encima de la medicina, por encima de la ley e incluso por encima del sentido común «.

«Los médicos y los entrenadores nunca deberían haber permitido que un menor bajo peso haga siete horas de caminatas de catorce millas, levantamiento pesado y cardio de alta intensidad», continuó sobre su preparación de audición de «Juegos de Hambre». «Pero todo lo que tenía que decir era que estaba entrenando para un papel de actuación. Me evaluaron como mentalmente estable y abrieron la puerta. Luego, en días fuera, me tomé (y toda mi estabilidad mental) en un bosque cercano para construir una destreza táctica como Katniss».

El brutal proceso de preparación Stoner se puso contra el fracaso cuando no consiguió el papel. Ella revela en las memorias que fue la última actor en audicionar para Katniss. Mientras le dijeron que preparara tres escenas del guión, una fue cortada en la sala de audiciones. Rápidamente salió corriendo de la habitación sin comentarios después de que terminó de leer y esperó días para que llegara las noticias cuando su «cuerpo entró en modo de inanición y gritó por calorías».

«Después de una semana [of waiting to find out]Me tambaleé más allá del borde de la privación en una alarma de emergencia de cuerpo completo para alimentos «, escribe Stoner.» Me quise acercarme lentamente a la despensa. Extendí una cantidad modesta de mantequilla de maní en galletas saladas. 350 calorías estarán bien para agregar. Pero estaba hambriento. Una hora después, racioné un paquete de avena instantánea sin azúcar y agregué proteína en polvo. Esto debería ser suficiente. Mi estómago gruñó por más «.

Stoner terminó entrando en un atracón completo, bajando una «pinta de helado desde la parte posterior del congelador» y «las papas fritas, las palomitas de maíz, las barras de chocolate y lo que estaba al alcance hasta que mi mandíbula estaba demasiado dolorida para masticar. Con pantalones desabrochados, completé el mayor atracón de mi vida y me desvanecí al delirio en el sofá».

«Doce horas después, me desperté con una revoltadora migraña y un letargo. De alguna manera, todavía anhelaba el azúcar. Pero antes de que pudiera pensar en estropear otro día, tuve que enfrentar el daño autoinfligido de la noche anterior», continúa. «Probablemente estés subiendo tres libras, pero es tu culpa y tendrás que arreglarlo. Cuando pisé la escala, me froté los ojos con incredulidad. ¿Qué demonios? Gané cada libra que perdí durante dos meses en unas pocas horas.

Poco después de que llegó la llamada del equipo «The Hunger Games» informando a Stoner que no estaba recibiendo el papel de Katniss Everdeen. Ella concluyó: «Me senté en mi cama con ojos vacantes y una mente distante. No sabía qué hacer conmigo mismo».

Stoner’s Memoir, «Semi-Well-Adjusted A pesar de literalmente todo», publica el 12 de agosto. Dirígete a Sitio web de Vanity Fair para leer el extracto de «The Hunger Games» en su totalidad.