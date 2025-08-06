Lea la nota de despedida de Shari Redstone al personal de Paramount en Eve de Skydance Close

En la víspera de Shari Redstone cerrar un acuerdo de $ 8 mil millones que terminará con la administración de décadas de su familia de Paramount Global y compañías predecesoras, envió un memorando a los empleados que expresaron su gratitud por su trabajo, y compartió el optimismo de las perspectivas de la nueva compañía a medida que David Ellison se asumió. Medios de cielo.

La línea de asunto de su memorando decía: «Gracias por su talento, trabajo duro y dedicación. Siempre te animaré».

«Mi familia y yo siempre hemos amado esta compañía. Si bien no es fácil alejarme, estoy muy orgulloso de la compañía que hemos creado, la cultura sobre la que se construye y la colaboración que está en el centro de quiénes somos y qué hacemos», escribió Redstone.

«Bajo el liderazgo de [co-CEOs] George Cheeks, Chris McCarthy y Brian Robbins, quienes asumieron las decisiones emocionantes y difíciles que conlleva ser directores ejecutivos, cada persona de esta compañía ha contribuido a ofrecer un rendimiento impresionante a pesar del entorno de la industria difícil «, escribió en el memorando.

Redstone recibirá $ 1.75 mil millones en efectivo al cerrar el acuerdo de SkyDance, y ella saldrá de la junta de la compañía fusionada.

Ellison se convertirá en presidente y CEO del fusionado Paramount Skydance Corp., con el acuerdo que se cerrará el jueves 7 de agosto. Skydance tiene ya anunciados nombramientos ejecutivos clave en la empresa, incluida Confirmando roles para 10 nuevos ejecutivos El miércoles.

De los tres co-CEO, solo Cheeks, actualmente CEO de CBS, permanecerá con la nueva compañía como Presidenta de TV Media. Chris McCarthy y Brian Robbins están saliendo.

Lea el memorando completo de Redstone:

Estimados,

Cuando anunciamos nuestra transacción con Skydance Media, compartí mi confianza de que Skydance tenía la visión y los recursos para impulsar con éxito a Paramount Global hacia adelante en un entorno que cambia rápidamente. No solo estoy seguro de que Paramount se beneficiará de esta combinación, sino que mi condena es aún mayor dado el progreso realizado para fortalecer la empresa durante el año pasado.

No hay duda, no estaríamos donde estamos hoy si no fuera por su enorme talento, dedicación y logros. Bajo el liderazgo de George Cheeks, Chris McCarthy y Brian Robbins, quienes asumieron las decisiones emocionantes y difíciles que conlleva ser directores ejecutivos, cada persona en esta compañía ha contribuido a ofrecer un rendimiento impresionante a pesar del entorno de la industria difícil.

Para celebrar solo unas pocas «victorias», después de ser una de las últimas en lanzarse en 2021, Paramount+ es uno de los cuatro mejores SVOD globales. Esto refleja lo que siempre ha distinguido a esta empresa: contenido excepcional. Mientras que otros ciertamente ofrecen cantidades sustanciales de programación, el crecimiento de Paramount+habla sobre el impacto incomparable de la calidad en impulsar la audiencia en los géneros. Esta capacidad de entregar contenido exitoso también es la razón por la que CBS ha sido la red de transmisión #1 durante 17 años seguidas, y en cable, la compañía ha entregado #1 en todos los ámbitos, desde series de realidad hasta espectáculos de niños y todo lo demás. Y en cuanto a Paramount Pictures, ha continuado expandiendo su estrategia de franquicia con éxitos, con más llegados este año.

Mi familia y yo siempre nos ha encantado esta empresa. Si bien no es fácil alejarme, estoy muy orgulloso de la compañía que hemos creado, la cultura sobre la que se construye y la colaboración que está en el núcleo de quiénes somos y qué hacemos.

Ha sido un honor y un privilegio trabajar con todos ustedes para unir a CBS y Viacom para que Paramount Global sea un lugar verdaderamente especial. Sé que llevarás ese espíritu hacia el futuro y, por favor, sepa que te animaré en cada paso del camino.

Mis mejores deseos,

Shari