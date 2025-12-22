Educamp se realizó nuevamente para movilizar a las generaciones más jóvenes a cuidar el medio ambiente

Boyolali (ANTARA) – Después de una pausa de varios años debido a la pandemia de COVID-19, las actividades de Educamp se llevaron a cabo nuevamente este año durante dos días, de sábado a domingo (20-21/12/2025) en Joglo Mandala 1 Lencoh Village, distrito de Selo, Boyolali, Java Central.

Educamp es una actividad amante de la naturaleza en la que participan alumnos de Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo de educar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente. El tema de la actividad de Educamp 2025 es Tradición de amor por el medio ambiente: nosotros cuidamos la naturaleza, la naturaleza nos cuida a nosotros.

Así lo afirmó Ribut Budi Santoso, miembro de la provincia de Java Central del DPRD de Boyolali. Espera que al participar en esta actividad, independientemente de su profesión, los participantes siempre se preocupen por el medio ambiente.

“Sí, esta es una manera de movilizarlos, a través de Educamp en 2025. Esta es nuestra manera de movilizarnos, de entender cómo protegemos el medio ambiente para las generaciones más jóvenes”, afirmó.

Mientras tanto, el jefe de la aldea, Lencoh Sutarno, dijo que los participantes podrían dar ejemplo a otros estudiantes de Boyolali en el cuidado del medio ambiente a través de la actividad Educamp 2025.

“Con suerte, la educación brindada por el comité durante estos dos días puede convertirse en un conocimiento muy útil para el área de Boyolali Regency y todos serán conscientes de la naturaleza y el medio ambiente en Boyolali a los que debemos prestar atención”, dijo.

El director ejecutivo de Educamp 2025, Rangga Ryo Mahendra, dijo que la principal actividad realizada fue alentar a las generaciones más jóvenes a cuidar el medio ambiente. En esta actividad de Educamp participaron un total de 67 participantes de 13 escuelas secundarias/escuelas vocacionales de la ciudad de Susu.

Dijo que durante la actividad se presentaron diversos materiales, entre ellos Niken del Instituto de Desarrollo Tecnológico Rural (LPTP), que enseñó que todos los ecosistemas de la Tierra están interconectados.

Además, también hay material de Widodo, el ganador del Programa Aldea Climática (Proklim) de Samiran Village, así como material de Paiman, una figura de la comunidad local que enseña arte y cultura en Lencoh Village.

El segundo día, los participantes plantaron 200 plántulas de árboles alrededor de Joglo Mandala 1, Lencoh Village. Rangga espera que esta actividad de Educamp continúe y sea sostenible debido a la actual deforestación rampante en Indonesia, que a menudo causa desastres.

«Nuestra esperanza es que, como pueblo de Boyolali, nos preocupemos. Con suerte, al enseñar a las generaciones más jóvenes a amar más el medio ambiente, esto no sucederá en Boyolali», dijo Rangga.