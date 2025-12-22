Cómo ver el especial de Navidad de Christina Aguilera en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Justo a tiempo para el pico de programación navideña, Cristina Aguilera está listo para difundir la alegría navideña en los hogares esta noche. “Christina Aguilera: Navidad en París”, un especial musical que también sirve como concierto y reflexión sobre su carrera, se transmitirá el lunes por la noche a las 9 p. m., hora del Este/Pacífico, en CBS y transmitir en vivo para suscriptores en Supremo+.

El evento en vivo de una hora marca el 25 aniversario del querido álbum navideño de Aguilera del año 2000, “My Kind of Christmas”, y capturará al artista ganador del Grammy interpretando clásicos festivos y momentos destacados de su carrera con el impresionante telón de fondo de la Torre Eiffel, transformada en un luminoso árbol de Navidad, en lo alto de una terraza sobre el Museo del Quai Branly en París.

Los fanáticos pueden esperar una combinación de la poderosa voz de Aguilera y momentos íntimos entretejidos a lo largo del programa. La lista de canciones incluye temas navideños, clásicos del propio Aguilera y apariciones especiales de invitados, incluidas actuaciones de la leyenda de la percusión Sheila E. y la estrella francesa Yseult. Entre números, Aguilera compartirá reflexiones personales sobre “amor, maternidad, reinvención”, según un comunicado de prensa de CBS.

El evento se transmitirá en vivo por CBS, pero la mejor manera para que los cortadores de cable lo sintonicen es en Supremo+. Los suscriptores de Paramount+ Premium pueden transmitir la transmisión de CBS en vivo a través de la transmisión de TV en vivo del servicio, lo que facilita verla en teléfonos, tabletas, televisores inteligentes o dispositivos de transmisión. Aquellos con un plan Paramount+ Essential no tendrán acceso en vivo, pero el especial estará disponible a pedido el día después de su emisión.

Los fanáticos también pueden acceder a la transmisión de CBS a través de otros transmisores de TV en vivo como DirectTV, Hulu + TV en vivo y fubo tv – todos los cuales ofrecen pruebas gratuitas.