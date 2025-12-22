Imágenes encontradas mediante transmisión en vivo por Internet – Oficial jurídico

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Utilizando nada más que un motor de búsqueda comercial, un YouTuber descubrió docenas de interfaces de administración de cámaras de vigilancia que transmiten imágenes en vivo y archivadas sin cifrado ni necesidad de iniciar sesión. El número creció rápidamente a casi 70 dispositivos expuestos, muchos de ellos cámaras Condor de Flock que utilizan inteligencia artificial para detectar y rastrear a las personas mientras se mueven.

Benn Jordan, un YouTuber y tecnólogo que tuvo acceso a los feeds, dijo que parecía inquietantemente informal. Compartió sus hallazgos con el investigador de seguridad Jon “GainSec” Gaines, quien numerosas vulnerabilidades encontradas recientemente en varios otros modelos de cámaras lectoras automáticas de matrículas (ALPR) de Flock.

Apunte, haga clic y se desplazó como un servicio de transmisión a lo largo de 31 días de video: familias cargando alimentos en el estacionamiento de un Lowe’s, un hombre saliendo de su casa en Nueva York, una mujer corriendo sola por un sendero forestal en Georgia. La IA del Cóndor automáticamente hizo zoom sobre cualquier cosa que pareciera una persona u objeto. En un momento angustioso, vio a un hombre adulto dar una vuelta privada y sin juicios en un columpio.

En cuestión de minutos, Jordan hizo referencia a un rostro y encontró detalles profesionales, médicos y financieros. Una matrícula que vio en la cámara podría estar vinculada a los datos de la aplicación de estacionamiento, que mostraba la dirección de una casa. Los registros de la policía pública de algunas ciudades contienen nombres, direcciones, edades e informes de arrestos directamente relacionados con las imágenes.

Los riesgos son claros, pero también exponen la frágil brecha entre la vigilancia implementada y la ciberseguridad básica.

Reacción grupal

Jordan se puso en contacto con Flock y recibió la siguiente respuesta:

Los feeds encontrados eran accesibles públicamente en el momento del descubrimiento. Según Jordan, las ciudades y condados que adoptan sistemas de vigilancia conectados a la nube y basados ​​en IA merecen auditorías y revelaciones claras sobre los riesgos de seguridad. Cuando los funcionarios electos aprueban estos sistemas, asumen la responsabilidad del impacto en la seguridad y privacidad de sus electores.

Por qué esto importa

Sin duda, Flock cambió la aplicación de la ley y ayudó en innumerables investigaciones. Los vecindarios son más seguros y las empresas están protegidas con tecnología, pero eso puede tener un costo. La privacidad es el suelo donde crece la identidad. Perder cámaras inseguras habilitadas para IA no es un debate político abstracto; cambia la forma en que vivimos en público.

Puedes ver el vídeo completo a continuación.