Durante reunión de trabajo del PP Focal de la IMM será presentado el Jefe de la Policía Nacional, quien discutirá el Código Procesal Penal y aplicación de la ley

Semarang (ANTARA) – En el sector legal y de derechos humanos, la dirección central del Foro de Comunicación de Antiguos Alumnos de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (PP FOKAL IMM) celebró una reunión de trabajo con el tema «Nuevo Código de Procedimiento Penal y Responsabilidad de las Aplicación de la Ley de Indonesia» en respuesta a la agenda nacional de reforma del derecho penal en Yakarta, del 23 al 24 de diciembre de 2025.

Entre los presentes se encuentra el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, quien también es el orador principal.

El secretario general de PP FOKAL IMM, Dr. Yusuf Warsim, MH, enfatizó en una declaración escrita en Semarang el martes que esta reunión de trabajo tiene como objetivo construir una comprensión integral de los cuadros y ex alumnos de IMM sobre el contenido del nuevo KUHAP, y fortalecer el papel de IMM FOKAL en el fomento de una aplicación de la ley responsable y justa.

«El Código de Procedimiento Penal no es sólo una cuestión de procedimientos técnicos del derecho procesal penal, sino que es un instrumento importante para garantizar las limitaciones del poder estatal y la protección de los derechos humanos en todo el proceso penal», afirmó Yusuf Warsim.

Según él, el antiguo KUHAP, vigente desde 1981, ya no se considera totalmente relevante para el desarrollo social, político y tecnológico.

La complejidad de la delincuencia moderna, incluida la ciberdelincuencia y la delincuencia empresarial, requiere una reforma del sistema de justicia penal que sea más adaptable y transparente.

Según Yusuf Warsim, la actualización del KUHAP debería abordar problemas fundamentales de la aplicación de la ley en Indonesia, como la débil supervisión de las acciones policiales.

Además, la protección de los derechos de los sospechosos, las víctimas y los testigos aún no es óptima y el mecanismo de rendición de cuentas entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley no está claro.

En el sector de Derecho y Derechos Humanos, PP FOKAL IMM también presta mucha atención a la cuestión de la responsabilidad de las fuerzas del orden.

Durante la reunión de trabajo se discutió la importancia de fortalecer los principios del debido proceso y el Estado de derecho como fundamento de un Estado de derecho democrático.

Esta reunión de trabajo destacó las prácticas policiales que aún permiten una discrecionalidad excesiva, un control débil sobre las medidas coercitivas y la función subóptima de la investigación previa al juicio como mecanismo de supervisión judicial.

«La rendición de cuentas debe ser el espíritu del nuevo KUHAP, para que cada acción policial sea legal, ética y moralmente responsable», enfatizó Yusuf Warsim.

Además de los aspectos procesales, la reunión de trabajo también discutió los desafíos de la aplicación de la ley en la era digital. Se cree que el nuevo Código de Procedimiento Penal puede regular el uso de pruebas electrónicas, las investigaciones basadas en tecnología y las normas de gestión de datos forenses de forma clara y mensurable.

Según los participantes en la reunión de trabajo, la digitalización del proceso judicial es una necesidad.

Sin embargo, sin una regulación estricta, la digitalización tiene el potencial de causar violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de la protección de datos personales y las garantías de un juicio justo.

En su discurso, Yusuf Warsim explicó que esta reunión de trabajo se centró en una serie de resultados concretos, entre ellos la formulación de la posición oficial del PP FOKAL IMM sobre el nuevo KUHAP. Luego, formular recomendaciones de políticas relativas a la rendición de cuentas de las fuerzas del orden, establecer una hoja de ruta de promoción y monitorear la implementación del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, fortalecer la red de trabajo IMM FOCAL para los sectores jurídico y de derechos humanos a nivel nacional.

Enfatizó que FOKAL IMM seguirá desempeñando un papel activo a través de estudios académicos, promoción de políticas y educación pública para fomentar un sistema de justicia penal más democrático, transparente y justo.