El campeón de los SEA Games 2025, Kim Sang-sik, confirma que Vietnam no necesita naturalización como la selección nacional de Indonesia

VIVA – Entrenador Equipo Nacional El vietnamita Kim Sang-sik finalmente se pronunció sobre el extendido programa de naturalización, que actualmente es uno de los atajos para que varios países del Sudeste Asiático mejoren el rendimiento futbolístico.

Esta declaración fue hecha por Kim Sang-sik en una conferencia de prensa en Hanoi, el lunes 22 de diciembre de 2025, después de reunir con éxito equipo nacional de vietnam Sub-22 ganó la medalla de oro Juegos del MAR 2025.

En la sesión de preguntas y respuestas, el entrenador surcoreano tuvo que responder al fenómeno cada vez más masivo de la naturalización en la región de la ASEAN. Se considera que varios países, como Indonesia y Malasia, están maximizando este programa para lograr grandes objetivos, incluido el sueño de aparecer en la Copa del Mundo.

En respuesta a esto, Kim Sang-sik enfatizó que el fútbol vietnamita no debe dejarse llevar por la acción instantánea. Según él, la naturalización no es la única solución para fortalecer la selección nacional.

«El fútbol vietnamita debe tener objetivos más grandes y a más largo plazo. Muchos equipos están fortaleciendo sus plantillas con jugadores naturalizados», afirmó Kim Sang-sik, citado por VNExpress.

«Sin embargo, también tenemos que fortalecer el equipo de otras maneras, especialmente entrenando y formando a jóvenes talentos para que en el futuro se conviertan en jugadores de calidad», continuó.

No sólo sobre la naturalización, Kim Sang-sik también destacó la falta de jugadores vietnamitas que tengan carrera en el extranjero. Según él, la mayoría de los jugadores de la selección vietnamita todavía dependen de las competiciones nacionales, por lo que necesitan estímulo para probar ligas más competitivas.

El técnico de 49 años considera que ahora es el momento adecuado para que los jugadores vietnamitas comiencen su carrera en el extranjero para mejorar su calidad y su mentalidad competitiva.

«Los jugadores vietnamitas necesitan ir al extranjero, a una liga más fuerte, para desarrollarse. Intentaré ayudar a que eso suceda», afirmó el ex entrenador del Jeonbuk Hyundai Motors.

A lo largo de su trabajo con Vietnam, Kim Sang-sik ha mostrado resultados brillantes. El año pasado logró ganar tres títulos regionales: la Copa AFF 2024, la Copa AFF Sub-23 2025 y el oro en los SEA Games 2025.

En los SEA Games de 2025, Vietnam Sub-22 incluso logró derrotar a la anfitriona Tailandia Sub-23 con un dramático marcador de 3-2 en la final. Este puntaje enfatiza aún más el dominio de Vietnam a nivel del Sudeste Asiático bajo el liderazgo de Kim Sang-sik.