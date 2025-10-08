Docentes de la UMS iniciaron la Casa Cangrejera Vertical como nueva solución para el cultivo de cangrejos

Solo (ANTARA) – Profesor del Programa de Estudios de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), el Dr. Doan Perdana, MT, inició la Vertical Crab House como una nueva solución para el cultivo de cangrejos.

La innovación nació del coraje de ver oportunidades detrás de las limitaciones, lo que hizo que este maestro ganara la Beca de Investigación del Concurso RIIM del noveno lote de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN). La investigación, financiada con 1.419 millones de IDR, durará tres años y se centra en el nacimiento de un sistema moderno de cría de cangrejos que sea eficaz, eficiente y sostenible.

Esta idea comenzó en diciembre de 2024 con el Dr. Doan y el equipo de investigación BRIN. Discutieron cómo aumentar la productividad del cultivo de cangrejos, uno de los recursos marinos de alto valor y con abundante contenido de proteínas.

Hasta ahora, el cultivo de cangrejos generalmente requiere una gran superficie en estanques o playas. Sin embargo, Doan en realidad inició un enfoque diferente para poder criar cangrejos en un espacio limitado.

«Ahí nació el concepto de la Casa del Cangrejo Vertical, donde los cangrejos se crían utilizando un sistema de apartamentos en estantes de varios pisos. De esta manera, cualquiera, incluso aquellos con terreno limitado, puede criar cangrejos», dijo.

Esta innovación no se limita sólo a los métodos físicos. La investigación se llevó a cabo integrando la tecnología de Internet de las cosas (IoT) para monitorear la calidad del agua, el pH, los niveles de oxígeno y las condiciones ambientales en tiempo real.

Luego, los datos se procesan utilizando inteligencia artificial basada en aprendizaje automático para hacer recomendaciones sobre las condiciones ideales de mantenimiento, incluida la cantidad y el patrón de alimentación.

“El objetivo es presentar un sistema de seguimiento y recomendación que haga más preciso el cultivo de centollas. De esta manera, se incrementa la tasa de éxito de cosecha, se mantiene la calidad de las centollas y se puede repetir el proceso en diferentes lugares”, agregó.

Además de su valor económico, esta investigación también se vincula con programas gubernamentales para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad. Los cangrejos son vistos como un producto estratégico que apoya programas de alimentos nutritivos gratuitos y aumenta los niveles de proteínas en la comunidad.

«Hemos diseñado esta investigación para que no se limite a las revistas científicas, sino que tenga un impacto real en la sociedad y apoye programas nacionales», enfatiza Doan.

No hizo esta investigación solo. Doan trabajó con profesores de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Tecnología Industrial y Contabilidad. La investigación también colabora con socios del centro de investigación BRIN en Jepara y socios de la industria de cultivo de cangrejos en Surabaya.

No solo eso, los estudiantes participan desde el principio, tanto en el diseño de hardware de IoT, aplicaciones de sistemas y aspectos técnicos del campo.

«Los estudiantes no sólo aprenden teoría, sino que también adquieren experiencia práctica que puede convertirse en un tema de posgrado o en un mayor desarrollo de investigación. Esto es parte de nuestro compromiso de preparar recursos humanos superiores», dijo Doan.

Esta investigación se llevará a cabo en fases. El primer año se centra en el diseño de sistemas de seguimiento basados ​​en IoT y la recopilación de datos. El segundo año desarrolla un sistema de recomendación basado en IA. Se espera que la integración de los dos en el tercer año dé como resultado un modelo moderno de cultivo de cangrejos listo para ser implementado por la comunidad.

Con este logro, Doan enfatizó que la investigación no se trata sólo de desarrollar conocimiento, sino también de beneficios sociales.

«Queremos que esta investigación sea un puente entre el campus, la comunidad y el gobierno para crear soluciones reales. Esperamos que la UMS pueda seguir contribuyendo a una Indonesia más independiente en alimentación y tecnología», dijo.